Altındaki yükseliş sürerken vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 1 Ağustos çeyrek altın ne kadar kaç TL?
1 Ağustos güncel altın fiyatları...
1 AĞUSTOS SALI GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın alış: 1.696,23 TL
Gram altın satış: 1.696,53 TL
1 AĞUSTOS SALI ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Çeyrek altın alış: 2.756,00 TL
Çeyrek altın satış: 2.792,00 TL
1 AĞUSTOS SALI CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış: 11.021,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 11.118,00 TL
1 AĞUSTOS SALI YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Yarım altın alış: 5.514,00 TL
Yarım altın satış: 5.585,00 TL
1 AĞUSTOS SALI 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?
22 ayar bilezik alış: 1.542,87 TL
22 ayar bilezik satış: 1.558,48 TL