Altın bugün ne kadar? 1 Ağustos çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altının son zamanların en yüksek seviyelerini görmesinin ardından vatandaşlar altın fiyatlarının ne kadar kaç TL olduğunu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 1 Ağustos çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altın bugün ne kadar? 1 Ağustos çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altındaki yükseliş sürerken vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 1 Ağustos çeyrek altın ne kadar kaç TL?

1 Ağustos güncel altın fiyatları...

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1 AĞUSTOS SALI GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.696,23 TL

Gram altın satış: 1.696,53 TL

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1 AĞUSTOS SALI ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.756,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.792,00 TL

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1 AĞUSTOS SALI CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 11.021,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 11.118,00 TL

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1 AĞUSTOS SALI YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 5.514,00 TL

Yarım altın satış: 5.585,00 TL

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1 AĞUSTOS SALI 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.542,87 TL

22 ayar bilezik satış: 1.558,48 TL

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