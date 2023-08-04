Altın bugün ne kadar? 4 Ağustos çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altının son zamanların en yüksek seviyelerini görmesinin ardından vatandaşlar altın fiyatlarının ne kadar kaç TL olduğunu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 4 Ağustos çeyrek altın ne kadar kaç TL?