Altındaki yükseliş sürerken vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 4 Ağustos çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Dün yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1.678 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 1.678 liradan işlem görüyor.
4 Ağustos güncel altın fiyatları...
4 AĞUSTOS SALI GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın alış: 1.676,72 TL
Gram altın satış: 1.676,97 TL
4 AĞUSTOS SALI ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Çeyrek altın alış: 2.738,00 TL
Çeyrek altın satış: 2.768,00 TL
4 AĞUSTOS SALI CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış: 10.945,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 11.020,00 TL
4 AĞUSTOS SALI YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Yarım altın alış: 5.474,00 TL
Yarım altın satış: 5.535,00 TL
4 AĞUSTOS SALI 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?
22 ayar bilezik alış: 1.533,10 TL
22 ayar bilezik satış: 1.546,15 TL