Altındaki yükseliş sürerken vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
5 Ağustos 2023, saat 13:45 itibariyle altın fiyatları aşağıdaki gibidir.
5 AĞUSTOS CUMARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın alış: 1.679,70 TL
Gram altın satış: 1.680,31 TL
5 AĞUSTOS CUMARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Çeyrek altın alış: 2.747,00 TL
Çeyrek altın satış: 2.783,00 TL
5 AĞUSTOS CUMARTESİ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış: 10.981,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 11.081,00 TL
5 AĞUSTOS CUMARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Yarım altın alış: 5.495,00 TL
Yarım altın satış: 5.566,00 TL
5 AĞUSTOS CUMARTESİ 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?
22 ayar bilezik alış: 1.536,46 TL
22 ayar bilezik satış: 1.629,16 TL