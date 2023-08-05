Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?

Altının son zamanların en yüksek seviyelerini görmesinin ardından vatandaşlar altın fiyatlarının ne kadar kaç TL olduğunu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?

Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?

Altındaki yükseliş sürerken vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?

5 Ağustos 2023, saat 13:45 itibariyle altın fiyatları aşağıdaki gibidir.

altin-fiyatlarinda-yuksek-seyir-devam-ediyor-1088066-5.jpg

5 AĞUSTOS CUMARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.679,70 TL

Gram altın satış: 1.680,31 TL

altin-1487399.jpg

5 AĞUSTOS CUMARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.747,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.783,00 TL

gfhjlghjkg.jpg

5 AĞUSTOS CUMARTESİ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 10.981,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 11.081,00 TL

gyuyguy.jpg

5 AĞUSTOS CUMARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 5.495,00 TL

Yarım altın satış: 5.566,00 TL

kapak-133647.jpg

5 AĞUSTOS CUMARTESİ 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.536,46 TL

22 ayar bilezik satış: 1.629,16 TL

Öne Çıkanlar
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Son Haberler
Rüyada ofis görmek ne demek? Rüyada ofis görmek ne anlama geliyor? Rüya Tabirleri
Rüyada ofis görmek ne demek? Rüyada ofis görmek ne anlama geliyor?
İstanbul Valisi sığınmacıları ve kaçakları böyle savundu: 100 Türk vatandaşından 6’sı, 100 göçmenden 1’i suç işliyor Güncel
İstanbul Valisi sığınmacıları ve kaçakları böyle savundu: 100 Türk vatandaşından 6’sı, 100 göçmenden 1’i suç işliyor
Uzayda görüntülenen soru işareti görenleri şoke etti. NASA ne anlama geldiğini açıkladı Teknoloji - Otomotiv
Uzayda görüntülenen soru işareti görenleri şoke etti. NASA ne anlama geldiğini açıkladı
Veliefendi kundakçısı yakalandı. Marmaray köprüsünün altından çıktı Güncel
Veliefendi kundakçısı yakalandı. Marmaray köprüsünün altından çıktı
Evlilik tazminatı nedir? Evlilik tazminatı nasıl hesaplanır? Keşfet
Evlilik tazminatı nedir? Evlilik tazminatı nasıl hesaplanır?
Michy Batshuayi'den ayrılık kararı Spor
Michy Batshuayi'den ayrılık kararı
Aşırı sıcaklar asfaltı eritti Güncel
Aşırı sıcaklar asfaltı eritti