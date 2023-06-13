Altın diye aldılar bakın ne çıktı. Düğün yapmaya hazırlanan çiftler dikkat! Altında görülmemiş sahtekarlık

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın dolandırıcıları da hareket geçti. Uzmanlar, piyasadaki sahte altınlara dikkat çekerken "Süte su kattıkları gibi altına da bakır katıyorlar, vatandaşlar dikkatli olmalı" dedi.

Altın diye aldılar bakın ne çıktı. Düğün yapmaya hazırlanan çiftler dikkat! Altında görülmemiş sahtekarlık

Editör: Ersoy ÖZDEM

Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte düğünler yapılmaya başlandı. Düğünler denilince de akla gelen 'altın'da görülmemiş dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı.

Kuyumcular yeni dolandırıcılık yöntemine karşı vatandaşları uyarırken "tanımadıkları kuyumcudan alışveriş yapmasınlar" dedi.

ALTINA BAKIR KATIYORLAR

Bingöl Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yaşar Devran, ''Bizim Bingöl ilinde yeni evlenecek olanlara en az 4 tane 40 gram bilezik ve bir kolye alınıyor. Eskiden set alınıyordu, şimdi kolye alınıyor.

Bir bileziğin maliyeti şu anda 55 bin lira. En az 4 bilezik alınıyor ve bu da 220 bin liraya tekabül ediyor. Kolye de alındığı zaman en az 250 bin lira. Bu da vatandaşı etkiliyor, çünkü 250 bin lira çok büyük bir meblağ. Bunun dışında ev eşyası alma falan derken bu 500 bin ile 700 bin lirayı buluyor'' dedi.

"SÜTE SU KATTIKLARI GİBİ ALTINA DA BAKIR KATIYORLAR''

Sahte altın konusunda uyaran Devran, “Maalesef hediyelik çeyrek, yarım altın ve tam altın dönemi düğünlerde bitti. Şu anda birinci derecede amca, dayı, yeğen, kardeş, çeyrek ya da yarım altın takabiliyor.

Çeyrek altın takma dönemi bitti. Düğünlerde çeyrek altın takanlar şu an 100 ile 200 lira takıyor. Rabbim evlenen çiftlerimize yardım etsin. Yıllardır düşük ayarlı altın yapılıyor ve piyasada da var. Biz sosyal medyadan sürekli vatandaşlarımızı uyarıyoruz.

Piyasadaki sahte altın olayı tamamen süte su kattıkları gibi altına da bakır katıyorlar. Bunu az kattıkları zaman gerçekten bizde bilemiyoruz. Vatandaşlarımızdan beklediğimiz şu; tanımadıkları kuyumcudan alışveriş yapmasınlar.

En azından düşük ayarlı bir altın eline geçtiği zaman malum kuyumcu da hata yapabilir, aldanabilir, en azından iade etme olayı var. Sahte altın piyasada aşırı fazlalaştı.

Altının gram fiyatı bin 500 liraya dayandığı için düşük ayarlı altın piyasaya çıkıyor” dedi.

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