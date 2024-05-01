İmamoğlu'ndan İBB parkında hayatını kaybeden Edanur açıklaması 'Utanarak izliyoruz'

İBB’ye ait olan bir parktaki kazı çalışmasında oluşan su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur Gezer hakkında açıklama yapan İmamoğlu, bu acı olayın yasını tuttuklarını ifade etti. Açıklamasında adli soruşturmanın devam ettiğini söyleyen İmamoğlu, sorumluların da cezalandırılacağını açıkladı.

“SİYASAL İSTİSMAR MALZEMESİ HALİNE GETİRENLERİ UTANARAK İZLİYORUZ”

Meydana gelen acı olay sonrasında iktidar tarafının bu olay hakkında İBB yönetimini eleştirmesini siyasi bir istismar şeklinde yorumlayan İmamoğlu, bu durumu utanarak izlediklerini belirtti.

Sözlerinin devamında AKP iktidarında meydana gelen tren kazalarındaki ihmaller, maden facialarında meydana gelen ihmallere değinen İmamoğlu, “Bu ülkede kah tren kazalarındaki ihmallerde, kah maden facialarındaki ihmallerde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Bu olaylarda ağızlarını bıçak açmayanların, ya da ‘Ölüm bu işin fıtratında var. Güzel öldüler.’ diyebilenlerin sözde vicdani çıkışlarına itibar etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun konu hakkındaki açıklaması şu şekilde oldu:

"Küçük Edanur’un, İBB’ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluluları cezasız bırakmayacağız. Adli makamların da soruşturması devam ediyor.

Minik yavrumuzun acısını yaşarken, bu olayın her zaman olduğu gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz.

“Bu ülkede kah tren kazalarındaki ihmallerde, kah maden facialarındaki ihmallerde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Bu olaylarda ağızlarını bıçak açmayanların, ya da ‘Ölüm bu işin fıtratında var. Güzel öldüler.’ diyebilenlerin sözde vicdani çıkışlarına itibar etmiyoruz. 5 yaşındaki bir yavrumuz ne yazık ki yaşamdan kopmuştur.

Üstelik, olayla ortaya çıkan aile trajedisi ise, iktidarın çocuklarımızı koruyup kollamada ne kadar başarısız kaldığının kanıtıdır. Kuşkusuz olayla ilgili soruşturma gibi, 5 yaşındaki bir çocuğun anne babasından ayrı oluşu ve bu yüzden cenazesinin kaldırılmasının dahi 2 gün alması da incelemeye muhtaçtır.

Yaşamını yitiren bir yavrumuzun ardından, sıfatı büyük devlet adamlarının sadece siyasi saiklerle yaptıkları açıklamaları vicdanlı kamuoyunun takdirine bırakıyor, yavrumuza Allah’tan rahmet diliyorum”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Sahil Parkında çalışma yapan İBB’nin, çalışma sırasında açtığı kazı alanına su birikmiş, burada çukura düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmişti.

Meydana gelen acı olay sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi ve polis ile olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 1 buçuk metrelik bir çukur olduğu ortaya çıkmıştı.