Mehmet Büyükekşi kararsız kaldı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hürriyet'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, 18 Temmuz'da yapılacak seçime ve adaylığa ilişkin de konuştu.

''130 İMZA LAZIM''

Kulüplerin seçimin erkene alınması için başlattığı imza kampanyası ile ilgili konuşan Büyükekşi, "130 imza lazım ama 80’e ancak geldiler. Süper Lig’de 12 kulüp kesinlikle imza vermeyecek. Azınlıkta olan 3-5 kulüp sadece kendi çıkarlarını düşünerek erken seçim istiyor, ondan sonra da bunun adına Türk futbolu diyorlar. Zaten bu saatten sonra toplasalar da kanun gereği seçimi ancak 10-12 Temmuz tarihine ancak aldırabilirler." dedi.

''SİZİN DERDİNİZ NE''

18 Temmuz'da yapılacak seçim tarihinin uygun olduğunu ifade eden TFF Başkanı, "Ben 2 Temmuz’da görev başladım. Naklen yayın, harcama limiti, yabancı sayısı belli değildi, MHK ve diğer kurullar da yoktu. 12 Temmuz’a kadar hepsini bitirdim. Halbuki şu anda yabancı kuralı, naklen yayın belli, harcama limiti 10 Haziran’da açıklanacak. MHK ve diğer kurullar da 4 yıllığına seçildi. Onlar istifa etmediği sürece kalabilirler. Peki ‘Sizin derdiniz ne’ diyorum, cevap yok. Ben de diyorum ki, kardeşim sizin derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi?" ifadelerini kullandı.

''BEN İSTENMEDİĞİM YERDE DURMAM''

Yapılacak seçimde aday olup olmayacağına mayıs ayının sonunda karar vereceğini aktaran Mehmet Büyükekşi, "Gelin seçim yapalım’ dedik. Biz aday değiliz, aday değil de değiliz! Mayıs sonu gelsin aday olup olmayacağımıza karar vereceğiz. Ben istenmediğim yerde durmam. Niye durayım ki! Benim ihtiyacım da yok. Ama önce kulüplerin beni istemesi lazım. Bunu şu anda birçok başkan söylüyor. ‘İmza verdim ama oyumun fotoğrafını çekeceğim, sana oy vereceğim’ diyen başkanlar var." sözleriyle konuşmasını tamamladı.