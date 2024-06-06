'Altın dört bin liraya çıkacak'. Alım için son fırsat günü belli oldu

'Altın dört bin liraya çıkacak'. Alım için son fırsat günü belli oldu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Altın ve Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının göreceği rekor seviyeyi açıkladı.

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'Altın dört bin liraya çıkacak'. Alım için son fırsat günü belli oldu 1

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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'Altın dört bin liraya çıkacak'. Alım için son fırsat günü belli oldu 2

“GRAM ALTIN 4000 TL SEVİYESİNE KADAR YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK”

İslam Memiş, “Altının gram fiyatı ilk önce pik seviyesi yani 3.000 TL ve devamında da 4.000 TL seviyesine kadar yükselişlerini sürdürecek. Bu 3.500 ve 4.000 lira cümlesini aslında çok kullanmak istemiyorum. Çünkü bu toplumda bir endişeye ve paniğe neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Dolar kurunun geçen yıl 18 lira olduğunu şimdi ise 28’e çıktığını hatırlatan Memiş, şimdi 33 lira olduğunu, serbest piyasalarda bu yıl 40 lira seviyesini beklediklerini, dolar yükselince haliyle gram altının da yükseldiğini ifade etti.

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'Altın dört bin liraya çıkacak'. Alım için son fırsat günü belli oldu 3

“BAYRAMA KADAR GRAM ALTIN ALACAKLAR ALSIN”

Gram altının 2.440 TL seviyesinde işlem gördüğünü açıklayan Memiş, bu hafta için bu seviyelerin olacağını zaten açıkladığını, gram altının 2.740 TL seviyesinden bu noktalara geldiğini, bayrama kadar gram altın alacak olanların alması gerektiğini ifade etti.

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'Altın dört bin liraya çıkacak'. Alım için son fırsat günü belli oldu 4

Memiş, cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklanmasının ardından ons altının 2.280 dolar ile 2.340 dolar aralığında fiyatlanacağını ifade etti.

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'Altın dört bin liraya çıkacak'. Alım için son fırsat günü belli oldu 5

ONS ALTINDA CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Ons altın için Cuma gününün kritik olduğunu ifade eden İslam Memiş, ons altının şu anda 2.328 dolar seviyesinde olduğunu, ons altında son iki haftadır 2.280 dolar seviyesine kadar düşüş öngördüklerini söyledi.

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'Altın dört bin liraya çıkacak'. Alım için son fırsat günü belli oldu 6

İslam Memiş açıklamalarının devamında, dolar kurundaki yükselişlerle birlikte gram altında da yükselişlerin takip edilmeye başlandığını, ons altının gerilediğini ancak doların güçlü olduğu için bu yükselişin yaşandığını söyledi.

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'Altın dört bin liraya çıkacak'. Alım için son fırsat günü belli oldu 7

Ons altın güne 2355 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 2354 dolar, en yüksek ise 2375 dolar seviyesine çıktı. Şu sıralar ise 2368 dolardan alıcı buluyor.

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'Altın dört bin liraya çıkacak'. Alım için son fırsat günü belli oldu 8

Altın fiyatları dalgalı seyir izlemeye devam ederken Merkez Bankası’nın faizi yüksek tutma tutumu ve faiz indirimleri için enflasyonda güçlü düşüş beklemeleri sebebiyle altın bir süredir düşüş grafiği sergiliyordu.

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'Altın dört bin liraya çıkacak'. Alım için son fırsat günü belli oldu 9

Gram altın ise güne 2441 lira seviyesinde başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 2436 liraya, en yüksek ise 2467 lira seviyeleri görüldü. Şu sıralar gram altın 2460 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da gram altın 2463 liradan alınırken 2481 liradan satılıyor.

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