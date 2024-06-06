'Altın dört bin liraya çıkacak'. Alım için son fırsat günü belli oldu

“GRAM ALTIN 4000 TL SEVİYESİNE KADAR YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK”

İslam Memiş, “Altının gram fiyatı ilk önce pik seviyesi yani 3.000 TL ve devamında da 4.000 TL seviyesine kadar yükselişlerini sürdürecek. Bu 3.500 ve 4.000 lira cümlesini aslında çok kullanmak istemiyorum. Çünkü bu toplumda bir endişeye ve paniğe neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Dolar kurunun geçen yıl 18 lira olduğunu şimdi ise 28’e çıktığını hatırlatan Memiş, şimdi 33 lira olduğunu, serbest piyasalarda bu yıl 40 lira seviyesini beklediklerini, dolar yükselince haliyle gram altının da yükseldiğini ifade etti.