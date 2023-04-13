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Altın durdurulamıyor. Rekor üstüne rekor kırıyor

FED toplantısındaki endişe nedeniyle altın güne bin 260 TL’den başladı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 11:52
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Altın durdurulamıyor. Rekor üstüne rekor kırıyor

Altın durdurulamıyor. Rekor üstüne rekor kırıyor
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FED toplantısındaki resesyon endişesi altın fiyatlarına yansıdı. Altının gramı bugün yeni güne bin 260 TL seviyelerinden başladı.

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,65 yükselişle bin 251 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
çeyrek altın 2 bin 60 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 350 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİYOR
Altının ons fiyatı dün günü 2 bin 15 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yüzde 0,45 değer kazancıyla 2 bin 24 dolardan işlem görüyor.

FED'DEN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ
Öte yandan para piyasalarında Fed'in gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler ise yüzde 70 seviyesinde fiyatlanmayı sürdürdü.

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