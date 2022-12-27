Yalavo'da altın gümüş hırsızları yakayı ele verdi

AA'da yer alan habere göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde mücevherat satışı yapan bir iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, iş yerinden üzerinde pırlanta bulunan altın yüzük, 10 küpe, kolye ve yüzükten oluşan 925 ayar set, 5 kehribar tespih ile 925 ayar 14 gümüş kolye çalındığını belirledi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) olmak üzere 41 ayrı kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, olayı A.A. ve H.A'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yerinden çaldıkları belirlenen ziynet eşyalarının bir kısmı sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.



