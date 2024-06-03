Altın haftaya kayıpla başladı

Geçtiğimiz hafta karışık seyir sergileyen ons altın, yeni haftanın ilk işlem gününde kayıplar veriyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 2.333 dolar seviyesinde tamamlayan ons altın, bugün sabah 08.50’de 2.318 dolar seviyesinden aşağı yönlü bir eğilim sergiliyor.

Ons altının 4 saatlik grafiği incelendiğinde; RSİ’nin 0 seviyesine gerilediği görülüyor. Fiyatın ise pivot kanalının altında hareketlendiği izleniyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, ons altındaki geri çekilme ve dolar kurundaki yatay seyrin etkisiyle karışık bir seyir sergiliyor.

Geçtiğimiz haftayı 2.410 seviyesinde tamamlayan gram altın, bugün sabah 08.50’de 2.399 TL’de bulunuyor. Geçtiğimiz hafta karışık bir seyir se4rgileyen, gram altın, 2.449 TL’ bandına kadar yükseldikten sonra, kazançlarını silerek kayıplar verdiği görülüyor.

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Para piyasalarını yoğun bir hafta bekliyor. Bugün yurtiçinde enflasyon rakamları takip edilecekken, altının belirleyicilerinden olan ABD tarafında ise bugün PMİ veriler PMİ verileri izlenecekken, hafta içinde tarım dışı istihdam rakamları takip edilecek.

ABD tarafından açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamları, dolar tarafında yüksek volatilite oluşturabilir. Dolarda görülecek olan bu hareketlilik değerli metaller grubundan olan altın tarafını da harekete geçirebilir.