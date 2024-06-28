Altın haftayı yükselişle kapatmaya ilerliyor

Haftayı karışık seyirde geçiren altın, haftayı yükselişle kapatma yolunda ilerliyor. Altının ons cinsi geçtiğimiz hafta 2.363 dolar seviyesinden gevşemeyerek 2.293 dolar seviyesine kadar geriledi.

Dünü 2.297 – 2.331 dolar aralığında geçiren ons altın, günü 2.326 seviyesinde tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise 08.53’te 2.325 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON GELİŞMELER

Altının gram cinsi, haftayı yükselişle kapatmaya doğru ilerliyor. Ons altında görülen yükseliş ve dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle, haftayı yukarı yönlü bir seyirle kapatmaya doğru ilerliyor.

Dünü 2.422 – 2.463 lira aralığında geçiren gram altın günü 2.459 liradan geride bıraktı. Haftanın son işlem gününde ise aynı saat diliminde 2.465 lirada yukarı yönlü bir eğilim sergiliyor.

Gram altının dinamitlerinden olan dolar kuru ve ons altındaki hareketlilik gram altında yükselişi destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle yön arayışına giren emtialar hem yurtiçi gelişmelere hem de ABD kanadına odaklandı.

Dün yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edildi. TCMB faizleri piyasa beklentisine paralel olarak yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

ABD tarafında ise büyüme rakamları piyasaların radarındaydı. ABD ekonomisi yüzde 1,4’lük büyüme gösterdi.