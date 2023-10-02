Dilan Polat kardeşi Sıla Doğu'nun namaz kıldığı anları paylaştı. Canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmiş evinde uyuşturucu çıkmıştı

Lüks yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, uyuşturucu madde yüzünden gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Sıla Doğu'nun namaz kıldığı anları Dilan Polat paylaştı.

Dilan Polat kardeşi Sıla Doğu'nun namaz kıldığı anları paylaştı. Canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmiş evinde uyuşturucu çıkmıştı

Sosyal medyadaki paylaşımları, lüks paylaşımları ile gündem olan Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu sosyal medyanın gündeminde.

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Dilan Polat'la ilgili suçlamalarda adı geçen Sıla Doğu’nun sosyal medya hesabından kokain kullandığını itiraf etmesi ardından gözaltına alınmıştı.

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SERBEST BIRAKILDI

Doğu, Emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Instagram’dan paylaşım yapan Engin Polat, "Her şey yolunda Dilan kardeşinin yanında şimdi birlikte eve dönüyorlar" dedi.

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NAMAZ KILDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Dilan Polat, ablası Sıla Doğu'nun evinde namaz kıldığı anları paylaşarak, "Amel defteri sual Allah'tan kuldan değil" notunu düştü.

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