Kara para iddialarının ortasındaki Dilan Polat hakkında flaş paylaşım. "Neden Süleyman Soylu gibi oohhh çektiğini anladık”

Muhammet Yakut’un ardından Sisi lakaplı Seyhan Soylu'nun yaptığı haberler ve ekonomi gazetecilerinde şirketleriyle ilgili haberlerinin ardından Dilan Polat instagram adresini kapattı.

Biraz dinlenmek isteyen Dilan Polat hesaba uzun bir süre girmeyeceğini yakın çevresine duyurdu.

Dilan Polat, kara para aklama iddialarına "Ülkesine döviz sokan insanlarız biz. Herkes denetleniyor, rahat olun. Sen denetleniyorsan ben yüz denetleniyorum, rahat ol. Sen benim devletimi bu şekilde küçümseyemezsin, devletim herkesi denetler, kurban olduğum devlet" diyerek cevap vermişti.

Dilan Polat’ın, “günlük 750 bin TL harcama” açıklamasının ardından ünlü ekonomistler, finansal piyasalar uzmanları ve gazeteciler bu duruma tepki göstermiş, maliyenin bu kazancı denetlemesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

15 BİN LİRA VERGİ ÖDEDİ

Gazeteci Seher Sultan "eşiyle birlikte kara para akladıkları" iddia edilen Dilan Polat'ın şirketlerinden "Dilan Mücevherat"ın 6 aylık vergi ödemesinin 15 bin 535 lira olduğunu söyledi.

Seher Sultan; X (eski adı Twitter) hesabından şunları paylaştı: "Dilan Polat’ın şöyle para içinde yüzüyoruz dediği şirketlerini araştırmaya devam ediyorum. Eksik yazdığım şirketleri var onları da eklemek istiyorum. Engin Polat’la birlikte kurduğu Milda Gayrimenkul şirketi bulunuyor.

Milda şirketi de çok yeni henüz. PR anlamında fazlaca şişirilmiş şirketlerin iç yüzleri vergi beyanlarından anlaşılıyor. Yarın yine vergi beyanlarını yayınlarım. Önce eksik yazdığım şirketlerini tamamlayayım.

Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu’nun da üzerindeki tüm şirketleri İTO’dan sorguladım. Hataya mahal vermemek için TC numaralarından kontrol ettim. Türkiye’de Dilan Polat’a ait tüm şirketleri en sağlıklı şekilde taradığımı düşünüyorum.

Gelelim asıl meseleye. Sabahtan beri gelen ihbarlara yetişmekte zorlandım. Şirketlerin vergi matrahları ile 130 şubeli bir yapının gelir/gider beyanları örtüşmüyor

Yine güzellik merkezlerinde müşterilere kesilen faturalardan, kozmetik şirketinde satışa kadar denetimden geçirilmesi gerekiyor. Affınıza sığınarak halkımızın yüzüne tüküren birine gereken incelemeyi başlatmanızı ilginize arz ederim

İnternette yapmış oldukları tüm kozmetik satışlarının kargo şirketi irsaliyeleriyle karşılaştırılması gerekiyor. Bu alanda da inceleme talep ederiz. Bu temel anlamda vergi kayıp/kaçak kısmı. Şahıslara dair çok ciddi suçlamalar var. Buna dair gelen ihbarları da inceliyorum.

Dilan Mücevherat ödediği vergi 15 bin TL sadece. Şirket 6 aylık vergi ödemesi. (Haziran 2022-Ocak 2023 arası) Dilan Polat bizimle dalga mı geçiyor?"

VİDEODA OH OH ÇEKMİŞTİ

Dilan Polat ile eşi Engin Polat sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bir videoda, hesaplarının incelendiğini açıkladı.

Engin Polat, “Bir bu zamana kadar, kurulduğumuzdan beri ön planda olduğumuz için her senemiz inceleniyor. 18, 19, 20, 21, 22 bunlar incelendi, hiçbir sıkıntı görülmedi, devam edildi. Şimdi de kamuoyu baskısından dolayı… Tabii ki de herkes işini yapacak… Yine istediler defterlerimizi alnımız ak bir şekilde veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Dilan Polat ise, eşinin sözlerinin ardından “Okay mi, oldu mu. Ağlayacak mısınız” şeklinde tepki verdi.

Engin Polat, sözlerinin devamında “Ve bir şey çıkmayacak çünkü biz yaptığımız işi biliyoruz. Ama nerede anlayacaklar mesela o arkadaşlar, başlarına çanak tutan kişiler.

Bize hiçbir şey olmayacak, büyümeye devam edeceğiz ya… Orada görecekler ve 2024’ün sonunda 200 tane ryzen şen mağazasını piyasalara inince ve başka sektörlerde de büyüyünce zaten göreceksiniz” Şeklinde konuştu.

Eşinin sözlerinin ardından “Ohhh… ohhhhh” şeklinde tepki veren Dilan Polat, cep telefonunun kamerasına bağırarak, “Yeter… Yeter. Ohhh” dedi.

SEHER SULTAN PAYLAŞTI POLAT'IN NEDEN OHH ÇEKTİĞİ ANLAŞILDI

Yaşanan bu gelişmeler ve ardı ardına yapılan paylaşımlardan sonra gazeteci Seher Sultan'dan yeni bir paylaşım geldi. Dilan Polat'ın kısa süre önce 'Ohh' çekerek bitirdiği videosuna göndermede bulunan Sultan, Dilan Polat ve eşinin eski içişleri bakanı Süleyman Soylu'yla yaptıkları bir görüşmenin ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ve Soylu'nun yaptığı 'ohh' hareketine göndermede bulunarak şu notu düştü:

Dilan Polat’ın neden Süleyman Soylu gibi oohhh çektiğini anladık.

Engin Polat eski tarihte sosyal medyasında paylaşmış, dünden beri herkes gönderiyor bu kareyi.

Gerçek mi diye uzun süre araştırdım.