Altın Kelebek bakalım kimlerin omuzuna konacak. Yıldızlar kırmızı halıya çıkmaya hazır

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının nabzını tutan, Türkiye’nin en uzun soluklu ödül organizasyonu Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 49’uncu kez düzenleniyor.

Bu akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek görkemli tören, saat 19.00’da kırmızı halı seremonisiyle başlayacak. Teve2 gece boyunca canlı yayın yapacak. Kanal D de 19.30’dan itibaren 1 saat boyunca töreni izleyicisiyle buluşturacak

ÇOK ÖZEL ŞOVLAR

Sunuculuğunu Çağla Şıkel ile Cem Davran’ın yapacağı 49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Türkiye’nin yıldız isimlerini bir araya getirecek.

Sahne şovlarıyla da her yıl büyük ses getiren törende bu kez Nükhet Duru, İrem Derici, Norm Ender, Semicenk ve Samira Efendi seyirci karşısına çıkacak. Ünlü sanatçılar, geceye özel hazırladıkları şovlarla hem salondakilere hem de ekran başındakilere unutulmaz dakikalar yaşatacak.

AÇILIŞ İREM DERİCİ'DEN

Bu seneki törenin açılış şovuna İrem Derici imza atacak.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNE ÖZEL YAYIN

Hürriyet Gazetesi ve Pantene, bu yılki ödül töreninin Dünya Engelliler Günü’ne denk gelmesi vesilesiyle önemli bir yeniliğe imza attı. Tören, görme ve işitme engelli bireyler için ilk kez sesli betimlemeler ve simultane işaret dili çevirisiyle yayınlanacak.