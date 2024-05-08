Altınay Savunma Teknolojileri halka arz halka arz oluyor

Kaynak: Haber Merkezi
Altınay Savunma Teknolojileri halka arz halka arz oluyor
Altınay Savunma Teknolojileri halka arz olduğunu duyurdu. Talep toplama kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte merak edilen tüm detaylar…

Altınay Savunma Teknolojileri halka arz olduğunu açıkladı. Halka arz sürecine dair tüm detaylar şu şekilde:

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZI NE ZAMAN BAŞLADI?

  • Altınay Savunma Teknolojileri, 8-9-10 Mayıs tarihleri arasında talep toplama işlemleri saplanacak.
  • ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ HİSSE KODU NE?
  • Altınay Savunma Teknolojileri, BİST'te 'ALTNY' kodu ile bulunacak.
  • Altınay Savunma Teknolojileri, hisse fiyatı ne kadar?
  • Firmanın hisse fiyatı 32 TL oldu.

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ LOT DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Altınay Savunma Teknolojileri toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yapılması planlanıyor.

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ FONUNU NERELERE AYIRACAK?

- Yüzde 50 Yeni tesis ve üretim teknolojilerine.

- Yüzde 15 Test ve doğrulama teknolojileri ile ar-ge ve ür-ge çalışmalarına

- Yüzde 5 Global satış ve pazarlama ağına

- Yüzde 15 İşletme sermayesine.

- Yüzde 5 Finansal borç ödemelerine.

- Yüzde 10 Şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulmasına.

Halka arz fonunun bu şekilde dağılması hedefleniyor.

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