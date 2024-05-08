Altınay Savunma Teknolojileri halka arz halka arz oluyor

Altınay Savunma Teknolojileri halka arz olduğunu açıkladı. Halka arz sürecine dair tüm detaylar şu şekilde:
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZI NE ZAMAN BAŞLADI?
- Altınay Savunma Teknolojileri, 8-9-10 Mayıs tarihleri arasında talep toplama işlemleri saplanacak.
- ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ HİSSE KODU NE?
- Altınay Savunma Teknolojileri, BİST'te 'ALTNY' kodu ile bulunacak.
- Altınay Savunma Teknolojileri, hisse fiyatı ne kadar?
- Firmanın hisse fiyatı 32 TL oldu.
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ LOT DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Altınay Savunma Teknolojileri toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yapılması planlanıyor.
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ FONUNU NERELERE AYIRACAK?
- Yüzde 50 Yeni tesis ve üretim teknolojilerine.
- Yüzde 15 Test ve doğrulama teknolojileri ile ar-ge ve ür-ge çalışmalarına
- Yüzde 5 Global satış ve pazarlama ağına
- Yüzde 15 İşletme sermayesine.
- Yüzde 5 Finansal borç ödemelerine.
- Yüzde 10 Şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulmasına.
Halka arz fonunun bu şekilde dağılması hedefleniyor.
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