Altınay Savunma Teknolojileri halka arz halka arz oluyor

Altınay Savunma Teknolojileri halka arz olduğunu duyurdu. Talep toplama kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte merak edilen tüm detaylar…