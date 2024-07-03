Altında sessiz bekleyiş

Altın onsu kritik verilerin açıklanacağı haftada sakin bir seyirde bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı karışık seyirde geçiren değerli metaller bu hafta sessiz bir bekleyiş sergiliyor.
Dünü 2.322 – 2.336 dolar aralığında geçiren ons altın, günü 2.329 dolar seviyesinde geride bıraktı.
Yeni günde ise 08.48’de 2.332 dolar seviyesinde yatay bir bant üzerinde bulunuyor.
GRAM ALTINDA SON DURUM
Gram altın, ons altındaki yatay seyir ve dolar kurundaki satıcılı seyrin etkisiyle sakin bir seyir sergiliyor.
Dünü 2.425 – 2.452 lira aralığında geçiren gram altın, günü 2.438 lirada geride bıraktı. Yeni günde ise aynı saat diliminde 2.441 lira seviyesinde bulunuyor.
DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM
Dolar endeksi yeni günde daha dizgin bir seyir sergiliyor. Dünü 105,636 – 106,062 aralığında geçiren dolar endeksi günü 105,774 seviyesinde geride bıraktı.
MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle değerli metallerde hareketlenmeler yaşanıyor.
Dün ABD tarafında dün FED başkanı Powell’ın konuşması takip edildi. Powell "Son veriler, dezenflasyon patikasında olduğumuzu gösteriyor. Ancak enflasyonun yüzde 2'lik hedefimize doğru indiği konusunda daha fazla güvene ihtiyacımız var." Değerlendirmesinde bulundu.
Bugün ABD tarafında öncü tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Bu veri Cuma günü açıklanacak olan asıl tarım dışı istihdam verisinin öncüsü niteliğinde. Bu veri değerli metaller üzerinde etkili olabilir.