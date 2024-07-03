Altında sessiz bekleyiş

Altında sessiz bekleyiş
Ayşe Memiş

Altın fiyatları yeni günde yatay bant üzerinde bulunuyor.

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Altında sessiz bekleyiş 1

Altın onsu kritik verilerin açıklanacağı haftada sakin bir seyirde bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı karışık seyirde geçiren değerli metaller bu hafta sessiz bir bekleyiş sergiliyor.

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Altında sessiz bekleyiş 2

Dünü 2.322 – 2.336 dolar aralığında geçiren ons altın, günü 2.329 dolar seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise 08.48’de 2.332 dolar seviyesinde yatay bir bant üzerinde bulunuyor.

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Altında sessiz bekleyiş 3

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, ons altındaki yatay seyir ve dolar kurundaki satıcılı seyrin etkisiyle sakin bir seyir sergiliyor.

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Altında sessiz bekleyiş 4

Dünü 2.425 – 2.452 lira aralığında geçiren gram altın, günü 2.438 lirada geride bıraktı. Yeni günde ise aynı saat diliminde 2.441 lira seviyesinde bulunuyor.

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Altında sessiz bekleyiş 5

DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM

Dolar endeksi yeni günde daha dizgin bir seyir sergiliyor. Dünü 105,636 – 106,062 aralığında geçiren dolar endeksi günü 105,774 seviyesinde geride bıraktı.

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Altında sessiz bekleyiş 6

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle değerli metallerde hareketlenmeler yaşanıyor.

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Altında sessiz bekleyiş 7

Dün ABD tarafında dün FED başkanı Powell’ın konuşması takip edildi. Powell "Son veriler, dezenflasyon patikasında olduğumuzu gösteriyor. Ancak enflasyonun yüzde 2'lik hedefimize doğru indiği konusunda daha fazla güvene ihtiyacımız var." Değerlendirmesinde bulundu.

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Altında sessiz bekleyiş 8

Bugün ABD tarafında öncü tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Bu veri Cuma günü açıklanacak olan asıl tarım dışı istihdam verisinin öncüsü niteliğinde. Bu veri değerli metaller üzerinde etkili olabilir.

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