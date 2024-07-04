Kritik gün öncesi altında son durum

Hafta başından bu yana karışık seyir sergileyen altın fiyatları kritik veriler öncesinde sakin bir seyir sergiliyor. Altının onsu dünü 2.325 – 2.365 dolar aralığında geçiren ons altın, günü 2.355 dolar seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise saat 08.57’de 2.357 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, ons altında görülen sakin seyir ve dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle bir miktar gevşemeler yaşıyor.

Dünü 2.431 – 2.476 TL aralığında geçiren gram altın günü, 2.461 lirada tamamladı. Yeni günde ise aynı saat diliminde 2.463 seviyesinde bulunuyor.

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler değerli metaller üzerinde etkili oluyor. Gram altının iki dinamitinden biri olan dolar kuru, dün yurtiçi enflasyonuna odaklandı. Enflasyon yıllık bazda yüzde 71,60 olarak açıklanırken, aylık bazda y6üzde 1,64 olarak açıklandı. Bu gelişmeyle beraber döviz kurlarında karışık bir seyir görüldü.

ABD tarafında ise dün öncü tarım dışı verisi piyasaların radarındaydı. Bu veri 150 bin olarak açıklandı. Yarın ise piyasalar asıl tarım dışı verisini 4 gözle bekliyor. Bu verinin dolar tarafını etkilemesi beklenirken, dolarda görülecek hareketlilik değerli metalleri de etkileyebilir.

Yarın ki tarım dışı istihdam verisi altın fiyatlarında yüksek hareketlilik oluşturması bekleniyor. TSİ 15.30’da açıklanacak olan bu yatırımcıların odağında yer alıyor.

ONS ALTIN 4 SAATLİK GRAFİK

GRAMA LTIN 4 SAATLİK GRAFİK