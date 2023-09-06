Altın'ın kilogram fiyatı belli oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 698 bin liraya yükseldi.

KAYNAK: AA
Altın'ın kilogram fiyatı belli oldu

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 645 bin lira, en yüksek 1 milyon 700 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 3,2 üzerinde 1 milyon 698 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 454 milyon 121 bin 64,40 lira, işlem miktarı ise 1.485,54 kilogram oldu.

Diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.646.000,001.968,10
En Düşük1.645.000,001.904,95
En Yüksek1.700.000,001.966,45
Kapanış1.698.000,001.920,50
Ağırlıklı Ortalama1.657.896,471.916,72
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.454.121.064,40
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.485,54
Toplam İşlem Adedi43

Öne Çıkanlar
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Son Haberler
Rezidanstaki kasasından mücevherleri çalınmıştı! 30 milyon TL'nin stresini atıyor Magazin
Rezidanstaki kasasından mücevherleri çalınmıştı! 30 milyon TL'nin stresini atıyor
Pirinç pilavı nasıl yapılır? Tane tane pirinç pilavı yapmanın püf noktaları neler? Keşfet
Pirinç pilavı nasıl yapılır? Tane tane pirinç pilavı yapmanın püf noktaları neler?
Ağır hasarlı 2 bina patlayıcılarla yıkıldı Güncel
Ağır hasarlı 2 bina patlayıcılarla yıkıldı
Kurtlar Vadisi'nin Halo Dayısı'nın kızı babasından ünlü çıktı Magazin
Kurtlar Vadisi'nin Halo Dayısı'nın kızı babasından ünlü çıktı
Emre Ulaş yine yaptı yapacağını. Et yiyemiyorsanız bari gülün. Karikatür
Emre Ulaş yine yaptı yapacağını. Et yiyemiyorsanız bari gülün.
Karaman'da haber alınamayan çoban yaylada ölü bulundu Güncel
Karaman'da haber alınamayan çoban yaylada ölü bulundu