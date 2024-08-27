Altının kilogram fiyatı düştü

Gün içinde en düşük 2 milyon 797 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 810 bin lira seviyelerine ulaşan standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,4'lük bir düşüşle 2 milyon 805 bin liradan kapattı. Dün ise standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 817 bin liraydı.

KMKTP'de altın işlem hacmi 2 milyar 310 milyon 467 bin 748,94 lira olurken, işlem miktarı 831,82 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerdeki işlem hacmi ise 2 milyar 332 milyon 669 bin 58,66 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında günün en yüksek işlem hacmine sahip kurumları ise Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.

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