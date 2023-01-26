26 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Altındaki yükseliş devam ediyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 181 bin 500 liraya ulaştı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 17:45
Takip Et

Altının kilogramı 1 milyon 181 bin 500 liraya yükseldi

Altındaki yükseliş devam ediyor
+
Aa
-

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 160 bin lira, en yüksek 1 milyon 192 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 artarak 1 milyon 181 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 754 milyon 443 bin 462,73 lira, işlem miktarı ise 4.061,01 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 755 milyon 858 bin 796,01 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.174.250,00 1.930,35
En Düşük 1.160.000,00 1.925,00
En Yüksek 1.192.000,00 1.949,00
Kapanış 1.181.500,00 1.940,00
Ağırlıklı Ortalama 1.174.436,04 1.934,73
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.754.443.462,73  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.061,01  
Toplam İşlem Adedi 128

(AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
1
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
2
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
3
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
4
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
5
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
6
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
7
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Samsun’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Samsun’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Samsun’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Rusya: AB'nin Ermenistan'da sivil misyon kurması jeopolitik gerginlik getirebilir
﻿Rusya: AB'nin Ermenistan'da sivil misyon kurması jeopolitik gerginlik getirebilir
﻿Rusya: AB'nin Ermenistan'da sivil misyon kurması jeopolitik gerginlik getirebilir
﻿ABD ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü
﻿ABD ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü
﻿ABD ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.