Altın uzmanı İslam Memiş altında olacakları tarih vererek açıkladı

İnternethaber'de yer alan bilgilere göre, altın uzmanı İslam Memiş, tarih vererek altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulundu.

Memiş şunları kaydetti:

Gram altın Ocak ayında yüzde 6 değer kazandı. Bu hafta önemli. ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası faiz kararları açıklanacak. Bu hafta biraz daha dalgalı bir seyirde işlemler gerçekleştirebilir.

Gram altın / TL fiyatı şu an itibariyle Kapalıçarşı piyasasında 1.154 lira seviyesinde. Bu tarafta da 1.140 lira seviyesine kadar Şubat ayı içerisinde bir geri çekilme bekliyorum.

Yıllık bazda baktığınız zaman orta ve uzun vadede yine yeni rekorlar yolda. 1.250 – 1.280 devamında yılın ikinci yarısında Haziran ayından sonra 1.350 – 1.450 hatta 1.500 lira seviyesinin üzerinde ataklar da gerçekleşebilir.

"ÇEKİLMELER ALIM FIRSATINA DÖNÜŞÜR"

Kısa vadeli bu geri çekilmelerin bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum. Özellikle altın borcu olan düğün yapacak olan altın yatırımı yapacak olan vatandaşlarımızın da Şubat ayı içerisinde en azından Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm bu geri çekilmelerde bir alım fırsatı verebilir.

Ancak elinde altın bulunduran vatandaşlarımıza satmayı tavsiye etmiyorum. Orta ve uzun vadede özellikle yukarı yönlü hareketlerde yeni rekorların geleceğini bilmekte fayda var.

Şubat ayı içerisinde son bir geri çekilme ama Haziran ayından sonraki süreçlerde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek bir gram altın karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum.