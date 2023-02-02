2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Gram altın rotasını değiştirdi. Rekor kırdı

Altın fiyatları Fed’in faiz artırım kararıyla yönünü yukarıya çevirdi. Ons altın fiyatı 1957,3 dolara, gram altın ise 1184,3 liraya kadar yükselerek, tarihi bir rekora imza attı. İşte altın fiyatlarında son durum.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 09:42
Takip Et

Rekor kırdı. Gram altın rotasını değiştirdi

Gram altın rotasını değiştirdi. Rekor kırdı
+
Aa
-

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Fed'in faiz kararı sonrası kriptoların yol haritası yön değiştirdi. 

Fed’in faiz artırım kararının ardından altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. 

ONS ALTIN YÜKSELDİ GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Fed'in faiz kararı öncesinde 1926 dolardan işlem gören ons altın faiz kararı sonrasında 1957,3 dolara yükseldi. Ons altında prim yüzde 1'i aştı.

Ons altındaki yükseliş, gram altın fiyatlarını da etkiledi ve gram altın 1163 lira seviyelerinden tarihi zirvesini gördü ve 1184,3 liraya kadar çıktı.

Altın Fiyatları şöyle:

Cumhuriyet Altını: 7810 TL

Yarım Altın:3919 TL

Ceyrek Altın:1960 TL

Reşat Altını:7842

Ons Altın:1952 dolar

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
1
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
2
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
3
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
4
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
5
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
6
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
7
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿Anadolu Otoyolu'nda sis engeli! Mesafe 30 metreye düştü
﻿Anadolu Otoyolu'nda sis engeli! Mesafe 30 metreye düştü
﻿Anadolu Otoyolu'nda sis engeli! Mesafe 30 metreye düştü
﻿Hakkari kara gömüldü
﻿Hakkari kara gömüldü
﻿Hakkari kara gömüldü
﻿ Suriyeli iki ayrı grup pazar yerini savaş alanına çevirdi
﻿ Suriyeli iki ayrı grup pazar yerini savaş alanına çevirdi
﻿ Suriyeli iki ayrı grup pazar yerini savaş alanına çevirdi
﻿Yasak olan araç alt geçidini kullanan yaya otomobilin önüne düştü
﻿Yasak olan araç alt geçidini kullanan yaya otomobilin önüne düştü
﻿Yasak olan araç alt geçidini kullanan yaya otomobilin önüne düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.