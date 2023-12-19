Altta kalanın canı çıksın deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Altta kalanın canı çıksın deyimi ne anlama geliyor?
Altta kalanın canı çıksın deyimi ne anlama gelir? Altta kalanın canı çıksın deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Altta kalanın canı çıksın deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir işi yaparken 'herkes kendi yaptığından sorumlu olacak, kimse kimsenin yaptığı işe karışmayacak. İşi yapamayan da elenecek.' anlamında kullanılan bir deyimdir.

Bir işi yaparken gücü yeterli gelenler öne çıkarken güçsüzler altta kalacak ve sorumluluk alamayacakları ortaya çıkar.

ALTTA KALANIN CANI ÇIKSIN DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Ticaret yaparken kimseye acımayacaksın, artık altta kalanın canı çıksın.

Sınava çalışmamış gelmiş benden notları istiyor, vermedim vallahi altta kalanın canı çıksın.

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