Alzheimer riskini azaltan besinler bilimsel araştırmadan çıktı

Alzheimer riskini azaltan besin listesinin araştırmadan çıkması umutlandırdı. Detaylar haberimizde…

Tülin Küre KAYNAK: Haber Merkezi
Alzheimer riskini azaltan besinler bilimsel araştırmadan çıktı

ABD’de yapılan araştırmadan Alzheimer riskini azaltan besin listesi ortaya çıktı.

ABD’de yapılan bir çalışmada, kakao gibi flavonoid içeren besinlerin yaşla ilgili zihinsel gerilemeyi önlediği ve hafızayı güçlendirdiği belirtildi.

Flavonoid, bitki ve meyvelere renk veren bir bileşendir.

Günlük 500 miligram flavonoid alan katılımcıların kelime bilgisi ve düşünme hızı arttığı gözlendi.

Flavonoid, yeşil çay, yeşil yapraklı sebzeler, siyah frenk üzümü, soğan, elma, kiraz, şeftali, limon, üzüm ve turunçgiller gibi birçok meyve ve sebzede bulunur.

ALZHEİMER NEDİR?

Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır.

ALZHEİMER BELİRTİLERİ NELERDİR?

Motivasyon ve öz saygı düşüklüğü

Kişilerin günlük aktivitelerini yardımsız yapmakta zorluk çekmesi

Kişinin hatırlayamadığı olayları inkar etmesi

Kaygı ve depresyon

Bilinç bulanıklığı

Kişinin bulunduğu ortama adapte olmakta zorlanması

Kişinin iyi bildiği yerlerde kaybolması

Konuşma ve dil becerilerine ilişkin sorunlar

Saldırganlık, aile ve arkadaşlarından olağan dışı taleplerde bulunma, çevreye karşı şüphe duyma gibi kişilik bozukluklarının gelişimi

Halüsinasyon ve sanrılar

İlgili Haberler
Alzheimer hastalığının doğal ilacı olan besinler ortaya çıktı
Alzheimer'ı yavaşlatan ilaç
Alzheimer tedavisinde o ilaca onay çıktı
Alzheimer’ın ilacı o iki şifalı ot mu
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Baykuş Adam servetine servet kattı. Salıncaktan düşünce başına talih kuşu kondu Dünya
Baykuş Adam servetine servet kattı. Salıncaktan düşünce başına talih kuşu kondu
Ukrayna Rusya'nın füze savunma sistemini imha etti Dünya
Ukrayna Rusya'nın füze savunma sistemini imha etti
Avrupa Adalet Divanı Başsavcısından Apple'a şok Dünya
Avrupa Adalet Divanı Başsavcısından Apple'a şok
İstanbul’un göbeğinde ağaçları siper yapıp birbirlerine kurşun yağdırdılar: Bankta istifini bozmadan izledi Gündem
İstanbul’un göbeğinde ağaçları siper yapıp birbirlerine kurşun yağdırdılar: Bankta istifini bozmadan izledi
Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'i andı. "Yaşadığım sürece bizimlesin" Magazin
Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'i andı. "Yaşadığım sürece bizimlesin"
Cennet hurmasını sakın böyle tüketmeyin. Hastanelik ediyor Sağlık
Cennet hurmasını sakın böyle tüketmeyin. Hastanelik ediyor
Başkent ekibinden 100. yıl sürprizi Spor
Başkent ekibinden 100. yıl sürprizi