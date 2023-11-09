Alzheimer riskini azaltan besinler bilimsel araştırmadan çıktı

ABD’de yapılan araştırmadan Alzheimer riskini azaltan besin listesi ortaya çıktı.
ABD’de yapılan bir çalışmada, kakao gibi flavonoid içeren besinlerin yaşla ilgili zihinsel gerilemeyi önlediği ve hafızayı güçlendirdiği belirtildi.
Flavonoid, bitki ve meyvelere renk veren bir bileşendir.
Günlük 500 miligram flavonoid alan katılımcıların kelime bilgisi ve düşünme hızı arttığı gözlendi.
Flavonoid, yeşil çay, yeşil yapraklı sebzeler, siyah frenk üzümü, soğan, elma, kiraz, şeftali, limon, üzüm ve turunçgiller gibi birçok meyve ve sebzede bulunur.
ALZHEİMER NEDİR?
Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır.
ALZHEİMER BELİRTİLERİ NELERDİR?
Motivasyon ve öz saygı düşüklüğü
Kişilerin günlük aktivitelerini yardımsız yapmakta zorluk çekmesi
Kişinin hatırlayamadığı olayları inkar etmesi
Kaygı ve depresyon
Bilinç bulanıklığı
Kişinin bulunduğu ortama adapte olmakta zorlanması
Kişinin iyi bildiği yerlerde kaybolması
Konuşma ve dil becerilerine ilişkin sorunlar
Saldırganlık, aile ve arkadaşlarından olağan dışı taleplerde bulunma, çevreye karşı şüphe duyma gibi kişilik bozukluklarının gelişimi
Halüsinasyon ve sanrılar