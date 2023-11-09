Alzheimer riskini azaltan besinler bilimsel araştırmadan çıktı

ABD’de yapılan araştırmadan Alzheimer riskini azaltan besin listesi ortaya çıktı.

ABD’de yapılan bir çalışmada, kakao gibi flavonoid içeren besinlerin yaşla ilgili zihinsel gerilemeyi önlediği ve hafızayı güçlendirdiği belirtildi.

Flavonoid, bitki ve meyvelere renk veren bir bileşendir.

Günlük 500 miligram flavonoid alan katılımcıların kelime bilgisi ve düşünme hızı arttığı gözlendi.

Flavonoid, yeşil çay, yeşil yapraklı sebzeler, siyah frenk üzümü, soğan, elma, kiraz, şeftali, limon, üzüm ve turunçgiller gibi birçok meyve ve sebzede bulunur.

ALZHEİMER NEDİR?

Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır.

ALZHEİMER BELİRTİLERİ NELERDİR?

Motivasyon ve öz saygı düşüklüğü

Kişilerin günlük aktivitelerini yardımsız yapmakta zorluk çekmesi

Kişinin hatırlayamadığı olayları inkar etmesi

Kaygı ve depresyon

Bilinç bulanıklığı

Kişinin bulunduğu ortama adapte olmakta zorlanması

Kişinin iyi bildiği yerlerde kaybolması

Konuşma ve dil becerilerine ilişkin sorunlar

Saldırganlık, aile ve arkadaşlarından olağan dışı taleplerde bulunma, çevreye karşı şüphe duyma gibi kişilik bozukluklarının gelişimi

Halüsinasyon ve sanrılar

