Alzheimer’ın ilacı o iki şifalı ot mu

Nane ve biberiyenin farelerde öğrenme ve hafızayı olumlu etkilediği belirlendi, akıllara,” Nane ve biberiye Alzheimer’ın ilacı mı?” sorusunu getirdi. İşte o sorunun ayrıntılı yanıtı…

İsa Karaarslan
Alzheimer’ın ilacı o iki şifalı ot mu

Saint Louis Üniversitesi’nden Susan Farr ve ekibinin araştırması, bu bitkilerdeki bileşiklerin Alzheimer’ın göstergesi olan hafif bilişsel bozukluk (MCI) nedeniyle meydana gelen “kusurları” azaltabileceğini gösterdi. Araştırma sonuçlarının “nane ve biberiye tüketiminin öğrenme becerisi ve hafızayı olumlu etkilediği” anlamına gelebileceğini belirten Farr, çalışmanın hayvanlar üzerinde yapıldığını hatırlatarak, insanların bu bitkilerden ne kadar tüketmesi gerektiğinin henüz bilinmediğini vurguladı.

Öne Çıkanlar
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Yalan ustası
Yalan ustası
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Ağlama değmez Piro...
Ağlama değmez Piro...
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Son Haberler
İsmail Kartal'dan Samet Akaydın kararı. Defans hattı için kollar sıvandı Spor
İsmail Kartal'dan Samet Akaydın kararı. Defans hattı için kollar sıvandı
Papa Franciscus İsrail-Filistin çatışması için bir kez daha ateşkes çağrısı yaptı Dünya
Papa Franciscus İsrail-Filistin çatışması için bir kez daha ateşkes çağrısı yaptı
İdrar yollarındaki taşların düşmesine iyi gelen mucize ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
İdrar yollarındaki taşların düşmesine iyi gelen mucize ot ortaya çıktı
Uzay giysisi olmadan uzaya çıkılırsa ne olur? Teknoloji
Uzay giysisi olmadan uzaya çıkılırsa ne olur?
Burak Yılmaz sinir krizi geçirtti. Ali Ece canlı yayında defterleri yırttı Spor
Burak Yılmaz sinir krizi geçirtti. Ali Ece canlı yayında defterleri yırttı
Van-Ordu ve Tekirdağ'da Kuzey Işıkları ortaya çıktı. Hayırdır inşallah neler oluyor Gündem
Van-Ordu ve Tekirdağ'da Kuzey Işıkları ortaya çıktı. Hayırdır inşallah neler oluyor
Borsada yeni sistem devreye giriyor Ekonomi
Borsada yeni sistem devreye giriyor