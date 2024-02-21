Alzheimer tedavisinde yeni gelişme

ABD merkezli bir ilaç şirketi, Alzheimer'ın erken evrelerinde hastalığı yavaşlatan ilacın Faz 3 sonuçlarını paylaştı. Açıklamada, ilacın bir çeşit antikor tedavisi olduğu ve Alzheimer hastalığına sebep olan 'amyloid proteininin' beyindeki birikimini azalttığı belirtildi.

Clarity AD isimli klinik çalışmaya, Alzheimer hastalığı nedeniyle hafif bilişsel bozukluk veya hafif demans yaşayan ve 50 ila 90 yaş arasındaki 1795 kişi katıldı. 898 kişiye ilaç uygulanırken 897 kişiye etken madde içermeyen (placebo) ilaç verildi.

Çalışmadan elde edilen 'ilk' bulgulara göre; ilacı alan kişilerde, hafıza ve düşünme yetilerindeki gerilemenin yavaşladığı, 18 ay süreyle işlevsel kaldıkları ve ayrıca günlük yaşam aktivitelerinde desteklendikleri ifade edildi. Amyloid proteini, Alzheimer hastası olan kişilerde beyindeki sinir hücrelerinin çevresinde toplanarak birikime yol açıyor ve hastaların hafıza ve düşünme yetilerini yavaşlatıyor. Fakat antikor içeren ilacın kullanılmasıyla, sinir hücrelerinin çevresinde toplanan amyloid proteinleri dağılıyor ve hastalık yavaşlıyor.

İngiltere Alzheimer Araştırmaları Kurumu Direktörü Susan Kohlhaas, ilaçla ilgili olarak "Bu heyecan verici bulgular, bunama araştırmalarında büyük bir ilerleme anlamına geliyor ve Alzheimer hastası olan insanlar için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Bu, bir ilacın hem beyindeki hastalığı azalttığını hem de hafızadaki gerilemeyi yavaşlattığını klinik çalışmalarda ilk defa gösteriyor" şeklinde görüşünü dile getirdi.