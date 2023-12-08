Aman Allah’ım bu Erdoğan, o Erdoğan mı?

21 yıllık iktidarında Türkiye’de millete hitap ederken muhatap ülkelerin liderlerine karşı esip gürler ve hakaretler yağdırır Recep Tayyip Erdoğan.

Aradan bir süre geçer, hakaretler yağdırdığı liderlerle can ciğer kuzu sarması olur.

Amerika’ya ve başkanına meydan okur ama onların bir dediğini iki etmez. Çünkü kendisinin ve ailesinin mal varlığının açıklanası tehdidi altındadır Erdoğan.

Rusya’ya meydan okuyarak savaş uçaklarını düşürttü, S400 hava savunma sistemini alarak diyet ödedi hatta Amerika’ya da “sizin savunma sanayinize muhtaç değiliz” diye meydan okudu.

Amerika ise Türkiye’yi F35 savaş uçağı ortaklığından attı. Yetmedi yeni nesil F16 savaş uçaklarını da vermeyeceğini açıkladı.

Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya’nın konsorsiyum halinde ürettiği Eurofighter savaş uçağını satın almak için Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ayağına gitti eli boş döndü.

Üreticilerin Türkiye’ye gelip savaş uçağı satmalarını önermeleri gerekirken tersi oldu.

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın başkanlığı döneminde ayağına Türkiye’ye gelerek F16 uçaklarını satmak isteyen Amerikan heyetine Tonton Özal şöyle dedi:

“Türkiye’de üretip dünyaya satalım…”

Bugün Hava Kuvvetlerimizin kullandığı F16’lar Türk malıdır.

Erdoğan bırakın Türkiye’de üretilmesini Amerika’da üretileni parası ile alamamaktadır.

Nedeni ise S400’lerin Rusya’dan alınmasıdır.

Ailece tatil yaptığı Esad ile dost ve kardeş iken yüzde yüz dönüş yaparak “katil Esad” dedi.

Mısır Devlet Başkanı Mursi’yi askerî darbe ile devirip hapse atan Sisi’ye hakaretler yağdırdı ama Katar’daki dünya kupası sırasında gitti el sıkıştı.

Fransa Devlet Başkanı Macron için şunları söyledi;

“Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. Öncelikle bir akli noktadan kontrol…”

Akıl hastası ilan ettiği Macron’u da ziyaret etti.

“15 Temmuz şerefsizleri” ilan ettikleri Arap ülkeleri ile bugün canciğer kuzu sarması.

Ağır kriz geçiren Türk ekonomisi için defalarca Mehmet Şimşek’i gönderdi. Baktı para gelmiyor bu kez de kendisi gitti ama o da sonuç alamadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ı Türkiye’nin 100. Yılında oynayacakları Süper Kupa için Suudi Arabistan’a göndertiyor.

Gelgelelim Yunanistan’a.

20 Türk adasını işgal eden Yunanlılara şöyle meydan okudu:

“Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya: Bir gece ansızın gelebiliriz…”

Yunan Başbakan Miçotakis şöyle yanıt verdi:

“Bir gece ansızın adalarımıza gelmeyi planlayanları gündüz gözüyle bekliyoruz…”

Erdoğan çok öfkelendi ve Yunanistan Başbakanı için dedi ki;

“Benim için Miçotakis diye biri artık yok…”

Amerika’ya gidip kongrede yaptığı konuşmada Türkiye’yi ağır şekilde eleştiren Miçotakis dedi ki;

“Türkiye’ye F16 savaş uçakları vermeyin…”

Ve Cumhurbaşkanlığı resmî web sitesinden şu açıklama yapıldı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis’in davetine icabetle, 7 Aralık 2023 tarihinde Yunanistan’a resmî ziyarette bulunacaklardır.”

Erdoğan Yunanistan gazetesine verdiği röportajda “bir gece ansızın gelebiliriz” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Ben o sözleri terör gruplarına yönelik söyledim…”

Aman Allah’ım bu Erdoğan, o Erdoğan mı?

Dünyada Erdoğan'ın eşi benzeri olan başka bir siyasetçi ya da devlet başkanı var mı?

Çok kızıyorum, ülkem adına çok utanıyorum…