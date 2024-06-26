Aman bu vergiyi Mehmet Şimşek duymasın. Duyarsa 'Bu benim aklıma nasıl gelmedi?' diyecek

Türkiye’de kötü giden ekonominin faturası vatandaşlara kesilmeye devam ederken ekonominin dümeninde olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergideki fahiş artırımın sorumlusu olarak gösteriliyor.

Öyle ki karbon ayak izinden dahi vergi alınmasının muhabbetleri dönerken bir ülkede bu muhabbet gerçeğe döndü. Danimarka dünyanın ilk karbon vergisi uygulamasını devreye alıyor.

Ülkedeki büyükbaş hayvanların karbon emisyonuna neden olduğu için inek çiftçilerinden her yıl yaklaşık olarak 100 Euro’luk vergi alınacak.

Parlamento önümüzdeki günlerde söz konusu vergi hakkında bir oylama yapacak ve geçmesinin düşünüldüğü yeni verginin 2030 yılında devreye alacak.

Alınması planlanan verginin ilk 2 yıl içerisinde yüzde 60 oranında indirimle daha sonra ise aşamalı olarak artırılmasının üzerinde duruluyor.

MEHMET ŞİMŞEK MUHABBETLERİ HAVADA UÇTU

Uçan kaçandan vergi alarak ve var olan vergileri artırarak bozulan ekonomiyi vatandaşın sırtından düzeltmeye çalışan Mehmet Şimşek, bu vergi haberinin ardından sosyal medyada çokça konuşuldu.

Yapılan muhabbetlerde bu verginin Mehmet Şimşek’in kulağına gitmesi halinde “Bu benim aklıma nasıl gelmedi” yorumunu yapacağı söylendi.