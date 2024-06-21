Mehmet Şimşek’in son şimşeği geliyor! Yeni paket yola çıktı

Yeni düzenlemeye göre, zarar ettiğini beyan eden, gelirini düşük gösteren veya istisnalardan yararlanan mükelleflere artık ciro ve gelir tablosu üzerinden asgari bir vergi uygulanacak.

Uzun süredir gündemde olan ve bir türlü gerçekleştirilemeyen sermayeden ve yüksek gelire sahip kişilerden alınan doğrudan vergi oranının artırılması konusunda radikal bir adım atılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan reform paketi, vergi adaletini sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda, zarar ettiğini beyan eden, gelirini düşük gösteren veya istisnalardan yararlanan mükelleflere yönelik ‘asgari vergi’ uygulaması getiriliyor.

Bakanlık tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan yeni reform paketi, Orta Vadeli Program’da belirlenen hedeflere uygun olarak şekillendirildi. TBMM’ye sunulması planlanan paket, çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi uygulamasını hayata geçirecek. Ayrıca, doğrudan vergilerin payını artırmak amacıyla yerel asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi modelleri de yer alacak.

Paketin içeriğinde, kripto varlıkların vergilendirilmesine yönelik iki farklı formül de öneriliyor. Bunlardan birincisi işlem vergisi, diğeri ise gelir vergisi uygulamasıdır.