Aman vermemek deyimi ne anlama geliyor?

Aman vermemek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir konu hakkında iyi olmayan, hayra yorulamayacak bir işi kişiye yaptırmamak anlamında kullanılan bir deyimdir.

Düşmanı acımadan öldürmek anlamında da kullanılan bir deyimdir. Düşmana merhamet etmemek anlamını taşır.

Kişinin istenmeyen işi yaptığında hem kendine hem de çevresine zarar verdiği görülecektir.

AMAN VERMEMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Düşmana aman vermeden kılıçtan geçirdi.

Yaramazlık eden çocuğa öğretmeni aman vermedi.