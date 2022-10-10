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Bu besin tam bir insan dostu...

Amaranth bir tahıl ürünü ve pek çok faydası olmasıyla merak edilen besinlerden biri. Peki nasıl bir ürün ve ne gibi faydaları bulunuyor? İşte detaylar…

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 08:20
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Amaranth’ın faydaları nelerdir?

Bu besin tam bir insan dostu...
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Adı Yunanca “Amaranthos” kelimesinden geliyor. Anlamı ise özü hiç solmayan veya asla solmayan…
Amaranth hasat edilmesinin ardından kurutulduktan sonra bile canlı bir görünüme sahip bir ürün. Üretimi ise son derece kolay…

Günümüzde, tıpkı Kinoa veya Chia Tohumu gibi popularitesi artan yenilebilir doğal tahıllardan biri. Kökeni Meksika’ya dayanıyor olsa da, Amaranth kuraklığa dayanıklı bir tahıl olduğu için Çin, Hindistan gibi ülkelerde yaygın olarak üretiliyor. Ülkemizde ise Yozgat’ta üretiliyor

AMARANTH TOHUMUNUN FAYDALARI NELER?

Amaranth tohumu faydaları arasında ilk olarak yüksek protein oranı bilinmesidir. Tohumu, son yıllarda da ülkemizde popüler olmaya başladı. Özellikle kalsiyum, magnezyum, demir, potasyum, fosfor bakımından zengin. C vitamini barındıran tek tahıl olma özelliğine de sahip. Günümüzde ülkemizde de sıklıkla tüketilen Amaranth (Horozibiği) Tahılı faydalarını şu başlıklar altında sıralabilir:
Amaranth Tohumu, kanserle mücadelede vücuda yardım eden lunasin, peptit, lisin gibi özel aminoasitler bakımından da zengin.

Kolesterol düşürücü özelliğe sahip. Yapılan bilimsel araştırmalarda, tohumundaki çeşitli enzim, doymamış yağ asitlerinin ve aminoasitlerin kolesterolü düşürücü etkisinin bulunduğu saptandı.

Amaranth Tohumu içinde bulunan sağlıklı yağlar, vücuda alındıktan sonra, LDL kolesterolünün düşmesini sağlıyor. Özellikle yüksek kolesterolün düşmesinde fitoserol adı verilen yağ içeriğinin payı ve de katkısı çok büyük.

Yine Amaranth tohumu içerisinde bulunan Peptit, farklı aminoasitlerin birleşmesinden oluşan bir bileşim ve yüksek kalojen değerine sahip olduğu için erken yaşlanma başta olmak üzere pek çok soruna iyi geliyor. İçinde yoğun olarak bulunan Lunasin, Amaranth tahılı için özel bir maddedir ve toplamda 43 adet aminoasit unsurunun birleşmesinden oluşuyor. Kısaca, faydalı yağ asitleri ve aminoasitler bakımından zengin olan Amaranth tohumu tüketimi kanser, diyabet, kolesterol ve kalp krizi gibi ciddi hastalıkların riskini azaltıyor.

Amaranth tohumu çölyak hastaları ve özellikle glüten duyarlılığı bulunan insanlar için son derece de ideal. Çünkü glüten içermez, yağlı bir tohumdur ve yüksek protein değerlerine sahiptir. Bu nedenle özellikle Amaranth tohumu ile yapılan yemekler, kilo kaybetmek isteyen veya diyabet hastaları tarafından sık sık tüketilmesi gereken yemekler arasında geliyor.

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