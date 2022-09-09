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  • Diyanet cuma hutbesinde 9 Eylül ve Atatürk'e yer vermedi. Ali Erbaş keşke Yunan kazansaydı diyen Kadir Mısıroğlu’nu ziya

Diyanet cuma hutbesinde 9 Eylül ve Atatürk'e yer vermedi. Ali Erbaş keşke Yunan kazansaydı diyen Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmişti

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’nin işgalden kurtuluşu anlamına da gelen İzmir’in kurtuluş gününde, bugünkü hutbede, kurtuluşu görmezden geldi. Erbaş'ın 2018'de "Keşke Yunan kazansaydı" diyen Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmesi tekrar gündeme geldi.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 05:12
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 14:15
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş keşke Yunan kazansaydı diyen Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmişti. Cuma hutbesinde 9 Eylül ve Atatürk'e yer verilmedi

Diyanet cuma hutbesinde 9 Eylül ve Atatürk'e yer vermedi. Ali Erbaş keşke Yunan kazansaydı diyen Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmişti
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 30 Ağustos Zafer Bayramı’ndan kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla, Kurtuluş Savaşı’nı hedef aldı ve “Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. İstanbul’un kurtuluşu 6 Ekim, kim demiş? İzmir’in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık” dedi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 9 Eylül’e denk gelen cuma hutbesinde tercihi ise Erdoğan’dan değil, Kahraman’dan yana oldu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurtuluş Savaşı’yla ilgili "Keşke Yunanlar galip gelseydi" yorumu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakarete varan ifadeleriyle bilinen Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmişti. 2018 yılında yaptığı ziyaret yeniden akıllara geldi.

KURTULUŞ YOK!

2021’de hiçbir ulusal gün veya bayramda program düzenlemeyen, ulusal bayramlar ve günlere denk gelen cuma hutbelerinde yıllardır Atatürk’ün adını anmadığı için tepkilerin odağında olan ve bu geleneğini son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelen cuma hutbesinde sürdüren Diyanet, Türkiye’nin işgalden kurtuluşu anlamına da gelen İzmir’in kurtuluş gününde, bugünkü hutbede, kurtuluşu görmezden geldi.

Cuma hutbesi, “ilim” konulu oldu. “Yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızın ilim, irfan, hikmet ve güzel ahlakı kuşanmış bireyler olarak yetişmeleri için gayret gösterelim” denilen hutbede, gelecek hafta üniversitelerin açılacağına dahi değinildi. Ancak hutbede ne 9 Eylül ne de Atatürk’e yer verilmedi.

ALİ ERBAŞ KADİR MISIROĞLU'NU ZİYARET ETMİŞTİ

2018 yılında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurtuluş Savaşı’yla ilgili "Keşke Yunanlar galip gelseydi" diyen Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmişti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakarete varan ifadeleriyle bilinen Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmedi gündem olmuştu. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Atatürk düşmanlığı ile bilinen yazar Kadir Mısıroğlu'na gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili açıklama yapılmıştı. Açıklamada, "Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14.30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir" denilmişti. 

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Mehmet Tok
9.09.2022 14:55
Şu resimlere bakın, keşke Yunan galip gelseydi diyen feslinin yanında Diyanet İşleri Başkanı. İbretlik, utanç verici bir görüntü. Şimdi siz bu başkandan Atatürk için tek bir methiye bekler misiniz?  
 
M.C
9.09.2022 14:55
Ataturk'un adini anmayip onun ruhuna fatiha okumayan din adamlari, Aldiklari maasi hak etmiyorlar.En azindan ben helal etmiyorum. Benim gibi dusunen bir cok insanin verdigi vergiden maas aliyorlar.  
 
senol
9.09.2022 14:55
Atatürk'ümüzü anmayanlara anlam veremiyorum dertleri nedir??  
 
TÜM YORUMLAR (26)
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