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İşte Akciğerleri tertemiz yapan en şifalı besinler

Günlük hayatta sık sık nefes nefese kalıyorsanız ve sırtınız ağrıyorsa akciğerlerinizde sorun var demektir. Peki, bu rahatsızlıktan nasıl kurtulunur? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 10:03
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Akciğerleri tertemiz yapan en şifalı besinler

İşte Akciğerleri tertemiz yapan en şifalı besinler
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Uzmanlara göre, akciğerle ilgili sorunlar ilk olarak sırt bölgesindeki ağrıyla ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalar bazı besinlerin akciğerleri koruduğunu, astım ve nefes darlığını önlediğini ortaya koydu. Peki, akciğerleri baştan sona yenileyen besinler hangileri? İşte o besinler…

KEKİK:
İçerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkili. Öksürük ve üst solunum yolları iltahabına karşıdır, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler.
 

SİYAH HAVUÇ:
Öksürüğe iyi gelerek balgam söktürücü rol oynar. İçerisindeki vitamin- mineraller sayesinde güçlü antioksidanlardandır ve akciğer kanseri riskini azaltır.

SARIMSAK:
Doğal bir antibiyotik olan sarımsak akciğerlerin tam kapasite ile çalışmasını sağlar ve içeriğindeki pek çok antioksidan madde sayesinde akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösteriyor.

KEREVİZ:
Kansorejen maddelerin oluşmasına, akciğerlerde oluşabilecek hastalıklara ve nitrozaminlere karşı koruyucu etki sağlar. Özellikle akciğer kanserine karşı koruyucu etki sağlar.

KEÇİBOYNUZU:
Toksinlerden arınmada detoks etki sağlar. Akciğer ödemine karşı keçiboynuzunun desteği bulunmaz bir imkândır. Akciğerlerde oluşan ödeme karşı spesifik olarak etkilidir. Balgam söktürücü ve astıma karşı tedavi edici gücü çok fazladır. Akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruma sağlar.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ:
İçeriğindeki resveratrol maddesi serbest radikallerle savaşarak ciğerleri korur. Özellikle kanser karşıtı olarak görev alır. Üzüm, çekirdeği çiğneyerek tüketilmelidir.

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