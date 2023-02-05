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Bölüm yok öğrenci yok kadro var. Akademik ilan yayımlayarak toplam 24 kişilik kadro açtı

Amasya Üniversitesi Biyoloji bölümünde yalnızca dördüncü sınıflara ders verilmesine rağmen ve üniversitenin biyoloji programı bulunan üniversiteler arasında yer almamasına rağmen özel ilanla kadroya alım yapıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 11:04
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Amasya Üniversitesi'nde kişiye özel kadro açıldı

Bölüm yok öğrenci yok kadro var. Akademik ilan yayımlayarak toplam 24 kişilik kadro açtı
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Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünde sadece dördüncü sınıflara ders verilmesine ve diğer sınıflara öğrenci alınmamasına rağmen bölüme öğretim üyesi alımı yapılıyor. Bölümde şu anda 6 profesör, 2 doktor öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 10 akademisyen görev yaptığı ifade edilirken, 16 Ocak’ta atanan doktor öğretim üyesi E.Ç.'nin kendine özel açılan ilanla bölüme girdiği iddia ediliyor.

EĞİTİM ALAN SADECE SON SINIFLAR KALDI

Birgün Gazetesi'nden Berkay Sağol'un haberine göre; Amasya Üniversitesi 14 Kasım’da akademik ilan yayımlayarak toplam 24 kişilik kadro açtı. Üniversite şu anda sadece dördüncü sınıf öğrencilerine ders verilen, YÖK Atlas’ta yer alan bilgilere göre ise biyoloji programı bulunan üniversiteler arasında yer almayan Amasya Üniversitesi, biyoloji bölümüne doktor öğretim üyesi alacağını duyurdu.

ATANACAK KİŞİYE GÖRE ÖZELLİKLER ÖNCEDEN AYARLANMIŞ

İlanda yer alan özel şartlarda, “Biyoloji Bölümü Lisans mezunu olup doktorasını Biyoloji alanında yapmış olmak. Siyanobakterilerin moleküler taksonomisi, sekonder metabolit profilleme, biyolojik aktivite ve termofilik bakteri identifikasyonu konularında çalışma yapmış olmak. En az 10 (on) yıl akademik çalışma deneyimine sahip olmak” ifadeleri yer aldı. Bu şartları karşılayan kişinin ise bölümde 2011 yılından beri araştırma görevlisi olarak görev yapan E.Ç. olduğu öğrenildi.

YÖK Akademik’te yer alan bilgilere göre, E.Ç.’nin doktora tezinin başlığı, “Farklı ekolojik ortamlardan izole edilen siyanobakterilerin sekonder metabolitlerinin tanımlanması” olarak görüldü. Bildirileri arasında ise, “Endemik Linaria corifolia Desf. (Scrophulariaceae) Bitki Ekstrelerinin Eldesi ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları” başlıklı bir çalışma yer aldı. Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin internet sitesinde 16 Ocak’ta Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanan E.Ç. için bir tebrik mesajı paylaşıldı.

AYNI SOYİSİMDEN BİRİNE DAHA ÖZEL KADRO

14 Kasım’da açılan akademik ilanda, Kimya bölümü içinde iki doktor öğretim üyesi alınacağı belirtildi. İlanlardan birinde, “Kimya Bölümü Lisans mezunu olup, doktorasını Kimya alanında yapmış olmak. Biyo nano konjugatlar, yapay kan, foto-çapraz bağlama, protein saflaştırma ve biyolojik aktivite konularında çalışma yapmış olmak. En az 10 (on) yıl akademik çalışma deneyimine sahip olmak” şartı arandı.

Bu şartları karşılayan kişinin ise yine Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünde 2011 yılından beri araştırma görevlisi olarak çalışan ve biyoloji bölümüne özel ilanla alınan E.Ç. ile aynı soyadı olan U.Ç. olduğu öğrenildi.

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Süleyman ÖZLÜK
5.02.2023 12:01
Şırnak üniversitesinde de yönetim bilişim sistemleri alanında bir bölüm yok ve kadro açmışlar daha yeni bir ilandır. Bunu da araştırabilir misiniz . Bizim haklarımızın hiç bir değeri yok.  
 
Tülay Hoca
5.02.2023 11:56
Akademik camiada olmayan kişilerin böyle haber ve yorumlarda bulunması doğru değil. Önceden bölüme girmiş olan bir akademisyenin hakedilmiş kadrosunu almak kadar doğru olan başka birşey olamaz.  
 
55
5.02.2023 11:45
Yazık ülkemin geldiği duruma çok üzülüyorum ben 2ci sınıfta bıraaktım ünv ve ingiltereye geldim okumak için bu günleri görünce ne kadar isabetli karar vermişim diyorum,tabi bir gün döneceğiz  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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