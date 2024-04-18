Amasya’da ahırda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: İHA
Amasya’da ahırda çıkan yangın söndürüldü
Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Gemibükü köyünde hissedilen depremden hemen sonra bir ahırda yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde saatler 18.11’i gösterdiğinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremden dakikalar sonra sarsıntının hissedildiği Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Gemibükü köyünde bir ahırda yangın çıktı.

YANGIN BİTİŞİKTEKİ SAMANLIĞA DA SIÇRADI

Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek bitişikteki samanlığa sıçradı. Yangına Taşova itfaiyesi, orman işletme ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti. Alevler güçlükle söndürüldü.
Can kaybı yaşanmayan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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