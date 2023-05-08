Amasya'da deprem

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 16.41'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın yaptığı sosyal medya paylaşımında depremin 7.11 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Deprem paniğe neden oldu.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 16.41'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın yaptığı sosyal medya paylaşımında depremin 7.11 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Deprem paniğe neden oldu.