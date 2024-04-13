Amasya'da mangal keyfi faciayla sonuçlandı: Anne öldü, babanın durumu ağır

Kaynak: İHA
Amasya'da mangal keyfi faciayla sonuçlandı: Anne öldü, babanın durumu ağır
Amasya'da, Boraboy Gölü kıyısında çadır kuran bir çift, gece mangal yakarak ısınmaya çalışırken yaşanan faciada trajik bir sonla karşılaştı.

Anne karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan baba ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Çiftin çocukları ise araçlarında uyudukları için olaydan kurtuldu.

Olayın detaylarına göre, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy Gölü'ne tatil için gelen Aydın ve Sibel Parlak çifti, geceyi geçirmek üzere kaldıkları çadırda mangal yaktı. Ancak çiftin çocukları araçlarında uyumakta olduğu için onlar olaydan etkilenmedi.

33 yaşındaki Sibel Parlak, karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Sabah saatlerinde babalarının inleme seslerini duyan çocuklar, durumu çevredekilere bildirdi. Olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan Aydın Parlak, önce il merkezindeki hastaneye kaldırıldı, ardından da Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Talihsiz kadının cenazesi ise morga kaldırıldı. Çiftin Samsun Terme nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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