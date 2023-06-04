Amasya’da sağanak nedeniyle gölet taştı, sokaklar dereye döndü

Amasya’nın Suluova ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle dolan Oğulbağı göletinin savağından taşan sular bir mahallenin sokaklarını dereye dönüştürdü.

Amasya’da sağanak nedeniyle gölet taştı, sokaklar dereye döndü

Edinilen bilgiye göre, Oğulbağı köyündeki gölette akşam saatlerinden itibaren yağan sağanak yağışın ardından taşkın meydana geldi.

Yakındaki ilçe merkezine kadar ulaşan sular Saraydüzü mahallesinde sokakları dereye dönüştürdü.

İnşası yeni tamamlanan bir okul binası ve evlerin bahçeleri suyla doldu. Bölgeye sevk edilen ekipler araçlarla suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Sağanak sonrası suların tahliyesinin yapılabileceği bir dere olmadığından dert yanan mahalle sakinlerinden Uğur Köksal da, “Akan su okula doldu. Bütün tarla, bahçe, ev ne varsa gitti” diye konuştu. (İHA)

aw905822-01.jpg

aw905822-02.jpg

aw905822-03.jpg

aw905822-04.jpg

Öne Çıkanlar
Eyy Beşiktaşlı vur kafanı duvara! Suçluyu da unutma. Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa şovunu yazdı
Eyy Beşiktaşlı vur kafanı duvara! Suçluyu da unutma. Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa şovunu yazdı
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın revani tadında galibiyetini yazdı: Haliç kenarında piknik
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın revani tadında galibiyetini yazdı: Haliç kenarında piknik
Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi
Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi
Sultanlar son şampiyon İtalya'ya set vermedi. 3'te 3 yaptı
Sultanlar son şampiyon İtalya'ya set vermedi. 3'te 3 yaptı
Seni özleyeceğiz Marek Hamsik!
Seni özleyeceğiz Marek Hamsik!
PSG Messi ile yolların ayrıldığını açıkladı
PSG Messi ile yolların ayrıldığını açıkladı
Son Haberler
İstanbul'da sağanak yağış Yaşam
İstanbul'da sağanak yağış
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi engelleri koyarsa koysunlar kararlı şekilde yürüyeceğiz Güncel
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi engelleri koyarsa koysunlar kararlı şekilde yürüyeceğiz
Niğde'de traktör devrildi: 1 ölü, 2 çocuk yaralı Yaşam
Niğde'de traktör devrildi: 1 ölü, 2 çocuk yaralı
Sosyal medyada günün en çok konuşulan karesi: Sinan Oğan, Aliyev, Stoltenberg ve Barzani Güncel
Sosyal medyada günün en çok konuşulan karesi: Sinan Oğan, Aliyev, Stoltenberg ve Barzani
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabını kapattı Güncel
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabını kapattı
Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu kimdir? Siyaset
Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu kimdir?