Amasya’da yabancı plakalı bir tırda 62 kaçak göçmen yakalandı

Amasya’da polis kontrolü esnasında durdurulan İran plakalı bir tırda 62 kaçak göçmen yakalandı.

KAYNAK: İHA
Amasya’da yabancı plakalı bir tırda 62 kaçak göçmen yakalandı

İran plakalı bir tır, Ağrı’dan İstanbul yönüne gitmekteyken, Amasya girişinde polis uygulama noktasında durduruldu.

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Yapılan kontrollerde dorse kısmında yaşları 18 ile 30 arasında değişen 62 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

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Amasya Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, tırdaki göçmenlerden 3’ü dorseyi kesip yola atladı. Kaçmaya çalışanlar kıskıvrak yakalandı. Tırın İran uyruklu sürücüsü gözaltına alındı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin tamamlanmasından sonra, göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.

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