Amatör ligler başlıyor. Tezcan Demir açıkladı

Futbolun gerçek emekçilerinin ter döktüğü Amatör Liglerin Mart ayı itibarıyla yeniden başlaması bekleniyor. TFF daha önce yayınladığı mesajda amatör spor organizasyonlarının da askıya alındığı açıklamıştı. Bu kararın ardından Süper Lig’deki takımlarında 3-4 Mart tarihleri arasında müsabakalara başlayabileceği bildirilmişti. Bununla beraber amatör liglerinde yeniden başlaması bekleniyor.

Medyabar'dan Kadir Şirin'in haberine göre Sakarya Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir, TFF’den gelen haber doğrultusunda amatör lig müsabakalarının Mart’ın ilk haftasında başlayacağını açıkladı.

TFF AÇIKLAMIŞTI

TFF açıklamasında “Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Amatör Lig müsabakalarını şubat ayı sonuna kadar erteledi. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başta Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay olmak üzere birçok ilimizde hissedilen deprem sonucu can kayıplarımızın ve yaralıların olması, devam eden arama kurtarma çalışmaları ile birlikte ülke genelinde 7 günlük Milli Yas ilan edilmesi nedeniyle TFF Yönetim Kurulu kararı ile tüm illerimizde Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Amatör Lig müsabakaları şubat ayı sonuna kadar ertelenmiştir" ifadelere yer vermişti,

Futbolun gerçek emekçilerinin ter döktüğü Amatör Liglerin Mart ayı itibarıyla yeniden başlaması bekleniyor. TFF daha önce yayınladığı mesajda amatör spor organizasyonlarının da askıya alındığı açıklamıştı. Bu kararın ardından Süper Lig’deki takımlarında 3-4 Mart tarihleri arasında müsabakalara başlayabileceği bildirilmişti. Bununla beraber amatör liglerinde yeniden başlaması bekleniyor. Sakarya Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir, TFF’den gelen haber doğrultusunda amatör lig müsabakalarının Mart’ın ilk haftasında başlayacağını açıkladı.

TFF açıklamasında “Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Amatör Lig müsabakalarını şubat ayı sonuna kadar erteledi. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başta Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay olmak üzere birçok ilimizde hissedilen deprem sonucu can kayıplarımızın ve yaralıların olması, devam eden arama kurtarma çalışmaları ile birlikte ülke genelinde 7 günlük Milli Yas ilan edilmesi nedeniyle TFF Yönetim Kurulu kararı ile tüm illerimizde Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Amatör Lig müsabakaları şubat ayı sonuna kadar ertelenmiştir" ifadelere yer vermişti,



