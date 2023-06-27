Amatörden Süper Lig'e çıktı

Emrecan Bulut'un başarı hikayesi genç futbolculara örnek oldu.

Amatörden Süper Lig'e çıktı

Editör: Hamza Özalkuş

TFF 2. Lig ekibi Somaspor, Emrecan Bulut transferi için Beşiktaş'la resmen anlaştı.

Amatör Lig'den başlayarak Somaspor'a kadar yükselen 20 yaşındaki sol kanat, geçen sezon 16 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Amatör liglerde forma giyip aynı zamanda fabrikada çalışırken keşfedilen Emrecan Bulut artık Süper Lig ekibinin listesinde yer alacak.

Manisa'daki amatör Yunusemre Belediyespor'da 2015 yılında futbola başlayan Bulut amatör ligdeki Karaköy SFK'da oynadı.

Karaköy'deki futboluyla Somaspor'un dikkatini çeken genç futbolcu, geçen sezon başında 3 yıllığına siyah-beyazlılara transfer olarak 19 Temmuz 2022'de kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

Futboluyla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çeken Emrecan için Beşiktaş, Somaspor yönetimiyle 5 milyon TL bonservis bedeli karşılığında anlaştı.

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