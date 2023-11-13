Oyunculardan şaşırtan protesto. Maç oynanırken bir anda durdular

Rize’de oynanan Rize Özel İdarespor - Çayelispor maçında hakemin, golden önce yapılan faul olduğunu düşündükleri pozisyona düdük çalmaması Özel İdaresporlu futbolcular tarafından oturma eylemi ile protesto edildi.