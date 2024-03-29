AMB üyesinden ölçülü faiz vurgusu

AMB üyesi Villeroy, yaptığı açıklamada, AMB’nin muhtemelen bu baharda "ölçülü" faiz indirimine başlayacağını ve bunun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) zaman çerçevesinden bağımsız olarak gerçekleşmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu indirimin Nisan ayında mı yoksa Haziran ayında mı gerçekleşmesinin "ölüm kalım meselesi" olmadığını belirten Villeroy, "Ancak para politikası gecikmeli olarak yürürlüğe girdiğinden dolayı, çok uzun süre beklersek eğrinin gerisine düşme riskiyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Villeroy, enflasyonun AMB'nin yüzde 2'lik hedefinin uzun bir süre altında kalması halinde Merkez Bankası'nın faiz oranlarını daha agresif bir şekilde düşürmek zorunda kalma riskiyle karşı karşıya kalacağının da altını çizdi.