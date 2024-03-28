TCMB genel kurulu nisanda yapılacak

Bankanın Olağanüstü Genel Kurulu, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında İdare Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, TCMB Esas Mukavelesi'nde 2019'da değiştirilen "Genel kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır" söylemi yeniden "Genel Kurul toplantıları her yılın nisan ayı içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır" şeklinde revizesine ilişkin gündem maddesi masaya yatır8ıldı.

CMB Esas Mukavelesi'nde tahmin edilen değişiklik, toplantıda yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

TCMB, 2019’a kadar Genel Kurul toplantılarını nisan ayında gerçekleştiriyordu.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, yapılan oylama sonrası sona erdi.