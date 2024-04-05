Ambalaj sektörü 2,2 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi

Ambalaj sektörünün 2023 yılı ihracat verileri açıklandı. 2022 yılında 7 milyar 467 milyon 945 dolarlık ihracata imza atan sektörün 2023 yılı ihracatı 6 milyar 856 milyon 237 bin dolar olarak gerçekleşti.

Miktar olarak bakıldığında 2022 yılında 3 milyon 257 bin 692 ton olan ambalaj ihracatı 2023 yılında 3 milyon 12 bin 142 tona geriledi.

Hem miktar hem de değer bazında 2023’te 2022’ye göre yüzde 8’lik kayıp yaşayan sektörün ithalatı da 4 milyar 832 milyon 483 bin dolardan 4 milyar 598 milyon 564 dolara indi. İthalatta miktar bazında da düşüş yaşandı.

2022’de 2 milyon 117 bin 56 ton olan ithalat, 2023’te 1 milyon 994 bin 206 ton oldu. Böylece ambalaj sektörünün toplam ithalatı 2022 yılına göre miktar olarak yüzde 6, değer olarak yüzde 5 azaldı. Söz konusu dönemde ambalaj sektörü 2 milyar 257 milyon 672 bin dolarlık dış ticaret fazlası verdi.

AMBALAJ İHRACATINDA İLK SIRA BİRLEŞİK KRALLIK’IN

Ambalaj türüne göre genel toplamlara bakıldığında plastik ambalajlar yüzde 63’lük payla ilk sırada, yüzde 23 ile kağıt/karton/oluklu mukavva ambalajlar ikinci sırada, yüzde 9’luk payla metal ambalajlar üçüncü sırada, yüzde 4’lük payla cam ambalajlar dördüncü sırada, yüzde 1’lik payla ahşap ambalajlar beşinci sırada yer aldı.

2023 yılındaki toplam ambalaj ihracatında ülke sıralamasında ise ilk sıra Birleşik Krallık’ın, ikinci sıra Almanya’nın, üçüncü sıra İtalya’nın, dördüncü sıra Irak’ın ve beşinci sıra ABD’nin oldu.

2024 YILINDAN UMUTLUYUZ

Türkiye ambalaj sektörünün katma değeri yüksek, kaliteli ürünleriyle dünyada söz sahibi olduğunu ifade eden Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “2022 yılını sektör olarak ihracatta ciddi yükselişle kapatmıştık. İhracattaki artışta pandemi sürecinden çıkan dünyanın ambalaja ve ambalajlı ürünlere ilgisinin artması en büyük etkenlerin başında geliyordu. Ancak 2023 yılı tüm dünya için farklı senaryoların gerçekleştiği bir yıl oldu. Tüm dünyada enflasyon oranları artarken, faizler yükselişe geçti. Ekonomilerde sıkılaşmalar görüldü. Ülkelerarası yaşanan krizler ve savaş ortamı, gemi trafiğinde yaşanan problemler gibi sebepler de eklenince tüketimde azalmalar görüldü. Tüm bunlar bir araya gelince ambalaj ihracatında gerileme yaşandı. Ancak biz bu durumun geçici olduğunu düşünüyoruz. Özellikle 2024’le birlikte ekonomilerde toparlanma sinyalleri gelmeye başladı. 2024’ün ikinci yarısından itibaren talepte artış görüleceğini tahmin ediyoruz. Tüm bunlarla birlikte ambalaj sektörümüzün kaliteli yapısı ve üretimdeki gücüyle hem üretimde hem de ihracatta yeniden yükselişleri göreceğimize inanıyoruz” diye konuştu.