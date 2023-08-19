Ambalajlı ürünlerde gizli zam oyunu ortaya çıktı

Gıda fiyatlarındaki büyük artış sonrası ambalajlı ürünlerdeki gizli zam oyunu ortaya çıktı. TESK Başkanı Palandöken, bazı ambalajlı ürünlerin gramajının düşürülerek ‘gizli zam’ yapıldığını söyledi.

Ambalajlı ürünlerde gizli zam oyunu ortaya çıktı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, bazı ambalajlı ürünlerde gramaj düşürülüp fiyat aynı tutularak gizli zam yapıldığını belirterek, "Gıda ve zorunlu tüketim malları başta olmak üzere ambalajlı ürünlere yasal çerçevede gramaj standardı getirilmeli" ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yurttaşları alışveriş yaparken gramaj hilelerine karşı dikkati olmaları yönünde uyardı.

"GRAMAJ STANDARDI GETİRİLMELİ"

Bazı ambalajlı ürünlerde gramaj düşürülüp fiyat aynı tutularak gizli zam yapıldığına dikkati çeken Palandöken, özellikle gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerindeki fiyat artışlarından dolayı piyasadaki bazı üreticilerin kar marjlarını artırmak için ürünlerin gramajını düşürerek tüketiciyi yanılttığını belirtti.

Palandöken, tüketicinin daha az ürün aldığının farkında olmadan aynı miktarda para ödediğini ifade ederek, "Bir nevi gizli zam yaparak tüketiciyi mağdur ediyorlar. Vatandaş bu konuda bir hile veya haksız uygulamaya maruz kaldığında yasal haklarını korumalı. Gıda ve zorunlu tüketim malları başta olmak üzere ambalajlı ürünlere yasal çerçevede gramaj standardı getirilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

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