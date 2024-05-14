Ambulansa bir türlü yol veremediler. Açık olan yolu bile kapattılar

Kaynak: Haber Merkezi
Ambulansa bir türlü yol veremediler. Açık olan yolu bile kapattılar
Türkiye'de fermuar sistemi oturmadı. Sirenleri çalarak ilerleyen ambulansa yol vermeyen sürücüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Ambulans sürücüsünün yönlendirmelerine rağmen şerit değiştirerek yolu kapatan araçların görüntüleri gündem oldu.

Türkiye'de fermuar sistemi bir türlü oturmadı ve bu durum, bir kez daha ambulansa yol verilmemesiyle gündeme geldi. Sirenleri çalarak ilerleyen bir ambulansa sürücüler yol vermekte zorluk çekti. Ambulans sürücüsü megafonla yönlendirme yapmasına rağmen, birçok araç şerit değiştirerek yolu kapattı. Bu anlar, sosyal medyada yayılan bir video ile büyük tepki topladı.

Görüntülerde, ambulansın acil bir duruma müdahale etmek için hızla ilerlemeye çalıştığı, ancak sürücülerin fermuar sistemini uygulamayarak ambulansın yolunu kapattığı görülüyor. Ambulans sürücüsünün megafonla yaptığı uyarılar ve yönlendirmelere rağmen, araçların uygun şekilde şerit değiştirmemesi dikkat çekti.

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