Çocuk oyuncağın peşinden havuza atladı hoca bekleyince tepki topladı

Bir yüzme havuzunda, oyuncağın peşinden havuza atlayan bir çocuğun yüzeye çıkmaması üzerine yaşanan olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olay, yüzme dersi sırasında gerçekleşti. Çocuğun havuza atlamasından sonra yüzeye çıkmadığını fark eden yüzme hocası, kısa bir süre bekleyerek ardından havuza girip çocuğu çıkardı. Çocuğun sağlık durumu iyi olsa da, hocanın bekleme kararı sosyal medyada büyük tepki çekti.

Olayın videosu sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kullanıcı, hocanın anında müdahale etmesi gerektiğini savunarak eleştirilerde bulundu.