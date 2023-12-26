Ambulansın çarptığı talihsiz kadın öldü.

Kaynak: İHA
Ambulansın çarptığı talihsiz kadın öldü.
Kocaeli'nde ambulansının çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti. 68 yaşındaki kadının ambulansın altında ezildiği ve kendisine çarpan ambulansla hastaneye kaldırıldığı anlar görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, kaza, 22 Aralık’ta İzmit Cedit Mahallesi’ndeki Kocaeli Devlet Hastanesi'nin açık otoparkında gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hasta nakil ambulansı otoparktan çıktığı sırada Sevim Karayel'e (68) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karayel yere düştü ve üzerinden ambulans geçti. Yerde hareketsiz kalan Karayel'i fark eden sürücü durdu.

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AYNI AMBULANS HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Sürücü ve vatandaşlar ağır yaralanan Karayel’i, hasta nakil ambulansının sedyesiyle kendisine çarpan ambulansla hastaneye kaldırılan Karayel, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İzmit ilçesi Orhaniye köyünde yaşayan Sevim Karayel’in evli ve 4 çocuğu olduğu bildirildi.

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O anlar kameralara anbean yansıdı.

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