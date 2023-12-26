Doğumu için gittikleri hastanede bebekleri can verdi. Hastane hakkında flaş iddia

Bolu'da İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde doğum için sıra bekleyen Gamze Çağlar (23) ile eşi Ali Çağlar (24), 'Elisa' ismini vermeyi düşündükleri kız bebeklerinin öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. 2 saat sıra beklediklerini iddia eden acılı baba Ali Çağlar, "Bunlar öldürdü benim çocuğumu. Şikayetçi olacağım" diyerek hastane yönetimine tepkide bulundu.

Olay, öğle saatlerinde İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde yaşandı. Doğum vakti gelen 9 aylık hamile Gamze Çağlar, sabah saatlerinde eşi Ali Çağlar ve yakınları ile birlikte hastaneye geldi. İddiaya göre hastanede 2 saat sıra bekletilen kadın, doğum öncesi muayeneye alındı.

GENÇ ÇİFTİ KAHREDEN HABER

Muayenede Gamze Çağlar'ın karnındaki 'Elisa' ismini vermek istedikleri kız bebeğinin öldüğü bildirildi. Kucağına almayı beklerken bebeğinin öldüğü söylenen kadın ve eşi gözyaşlarına boğuldu. Ali Çağlar, doktorlara tepki gösterdi. Çağlar'ı yakınları zorlukla teselli etmeye çalışarak hastane dışına çıkardı. Çift, birbirlerine sarılarak ağladılar.

Ali Çağlar "Doktora geldim Suyu geldi, alın içeri dedim. İki saat burada sırada beklettiler. Sen nasıl benim çocuğumu almıyorsun? Bunlar öldürdü benim çocuğumu. Şikayetçi olacağım" dedi. Ali Çağlar'ın babası Mete Çağlar ise doğuma gelen gelininin dışarıda bekletildiğini iddia ederek "Doğumu gelmiş hasta bekletilir mi? Al içeriye müdahale et. Çocuk sabah annesinin karnında canlıydı. Sen orada hastayı bekletiyorsun. Olacak iş mi bu? Oğlum 'benim çocuğumu öldürdünüz' diye bağırdı. Gelip onu aldık dışarı çıkardık" hastane yönetimine tepkisini gösterdi.

ÖLEN BEBEK İÇİN BAŞKA HASTANEYE SEVK

Kadının, hayatını kaybeden bebeğin alınması için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Hastane yönetiminin konuya ilişkin daha sonra açıklama yapacağı öğrenildi.

BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ELİSA BEBEK SORUŞTURMASI

Olayın ardından hastane yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı. Bolu Sağlık Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasında "Basına yansıyan, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde yaşanan bahsi geçen olaya dair iddialarla ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, Bolu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüzce, süreç yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.